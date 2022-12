Weinig begrip voor keuze ‘klimaatklever’ tot woord van het jaar

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dat het woord ‘klimaatklever’ is verkozen tot het Van Dale Woord van het Jaar 2022, kan niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Op Twitter wijzen mensen naar het feit dat het woord maar zelden wordt gebruikt. Op Google is het afgelopen jaar zelfs „meer gezocht naar het koningslied dan naar de term ‘klimaatklever’.”

Hoofdredacteuren Ton den Boon en Ruud Hendrickx van de Dikke Van Dale maakten vandaag het woord van het jaar bekend. Een ‘klimaatklever’ is volgens Van Dale een „activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek”.

Dat soort activisten hebben we vaker gezien dit jaar. Met als meest spraakmakende moment misschien wel de activist die zich aan de tafel bij talkshow Beau vastplakte. Of nou ja, vastplakte? Hij gleed er nogal gemakkelijk vanaf. Van een echter ‘klever’ was er dus weinig sprake.

Weinig begrip voor ‘klimaatklever’ als Van Dale Woord van het Jaar 2022

Er is op Twitter weinig begrip voor de keuze van Van Dale om ‘klimaatklever’ uit te roepen tot woord van het jaar. „Een woord dat zo vaak gebruikt wordt dat ik er nog nooit van had gehoord. Wat een farce”, zegt iemand. Een ander wijst erop dat het woord vrijwel nooit ter sprake is gekomen op Twitter. „Hoe kan het dan woord van het jaar zijn?”

„Werkelijk helemaal niemand gebruikt ‘klimaatklever’ in de dagelijkse conversatie”, merkt iemand op. Ook op Google is er weinig gezocht op het woord. Dat het woord dan toch is uitgekozen, komt volgens sommigen omdat Extinction Rebellion opriep om op het woord te stemmen. „Ze hebben niet in de gaten dat het negatief is.”



'Woord van het jaar 2022' is geworden: 'Klimaatklever'!

Op plaats twee: 'Zevenvinker'!

Op plaats drie: 'Energietoerisme'! Ik begin last te krijgen van 'taalarmoede'!

Ze zeiden me namelijk alle drie niets.

De winnaar van vorig jaar is nog steeds actueel: 'prikspijt'! — Gijs van der Voet (@gvandervoet) December 20, 2022



Goed, beste media. Het woord van het jaar. Hoe vaak werd dit dan gebruikt door jullie, behalve in relatie tot de verkiezing?@nrc 0x @nos 0x @adnl 0x @RTLnieuws 0x @NUnl 0x @volkskrant 0x Daarna ben ik maar gestopt met zoeken. Dagelijks taalgebruik? @VanDaleUitgever pic.twitter.com/nUNGL4ipij — Peter te Rotterdam (@AppManPeter) December 20, 2022



#Klimaatklever; een woord dat zo vaak gebruikt wordt dat ik er nog nooit van had gehoord. Wat een farce. #woordvanhetjaar — Henk van Toor (@HenkToor) December 20, 2022



Even gekeken bij #klimaatklever: dit woord is nooit trending geweest en is maar sporadisch gebruikt hier op twitter. Hoe kan het dan #woordvanhetjaar zijn? Wel grappig feitje: #ExtinctionRebellion riep op te stemmen op dit woord 😂, ze hebben niet in de gaten dat het negatief is — Cath (@CathLouisa1976) December 20, 2022



Er is de afgelopen 12 maanden meer gezocht naar het koningslied dan de term 'klimaatklever' pic.twitter.com/VphviG4jTL — Jim 🎄 (@morrisjim) December 20, 2022

Anderen zagen meer brood in een alternatief woord dat naar de klimaatactivisten verwijst. „Ik vond mijn ‘plaktivist’ toch mooier, al zeg ik het zelf”, zegt journalist Lammert de Bruin.



Ik vond mijn ‘plaktivist’ toch mooier, al zeg ik het zelf. https://t.co/avlfdxA5ma — Lammert de Bruin (@lammert) December 20, 2022

De ‘klimaatkever’ en een ‘moddervette klimaatklever’

Anderen zien er wel de grap van in en gaan met het woord aan de haal. „Een elektrische auto die vlak achter je zit, dat is pas een klimaatklever”, zegt een ander. De grofste grap komt van columnist Arthur van Amerongen. Die noemt Frans Timmermans, die bekendstaat om zijn groene beleid in de EU, een ‘moddervette klimaatklever’, wat hem dan weer op kritiek komt te staan.



De teleurstelling bij de klimaatkever was groot toen hij hoorde dat de uitverkiezing tot woord van het jaar net aan zijn neus voorbij was gegaan. pic.twitter.com/aR3A1xYcHE — Maarten van Hooft (@vanhooft) December 20, 2022



Moddervette Klimaatklever pic.twitter.com/zRcdDqIGW7 — Arthur van Amerongen (@DonArturito) December 20, 2022



‘Klimaatklever’ is het woord van 2022. ‘Klimaat clever’ is het niet. — Steve Van Herreweghe (@SteviesQuotes) December 20, 2022

Dit is de top 3 van de woordverkiezing

Van Dale had tien ingezonden woorden genomineerd om kans te maken op de titel Woord van het Jaar 2022. Het woord ‘zevenvinker’ eindigde op plek twee en ‘energietoerisme’ op plek drie. Er werden bijna 15.000 stemmen uitgebracht. Ruim 25 procent van de stemmen ging naar klimaatklever.

Naast de top 3 ging het om spijtgezin, emojibaby, bofbelasting, boektokken, needlespiking, prijzenpijn en stopbonus. Tot en met maandagmiddag konden mensen daarop hun stem uitbrengen.

Volgens Den Boon was het een „heel divers taaljaar, waarschijnlijk als gevolg van allerlei crisissen die ons bezighielden”. Hierbij noemt de hoofdredacteur onder meer de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Dat het woord klimaatklever heeft gewonnen, noemt Den Boon niet verrassend, omdat de „klimaatproblematiek ons al zo lang bezighoudt.”

Klimaatklever komt in rijtje met prikspijt en anderhalvemetersamenleving

Van Dale Uitgevers reikt de titel jaarlijks uit. De verkiezing wordt sinds 2007 gehouden. Het gaat om woorden die ontstaan in de media. Ze raken vaak in zwang door een nieuwsfeit en zijn min of meer blijvend in het dagelijkse taalgebruik.

Vorig jaar was prikspijt de winnaar. Het jaar daarvoor kreeg anderhalvemetersamenleving de meeste stemmen.