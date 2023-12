Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ajax loopt zonder Van ‘t Schip puntenverlies op tegen PEC Zwolle

Ajax heeft na vier competitiezeges op een rij puntenverlies geleden tegen PEC Zwolle. Met assistent Michael Valkanis op de bank voor de afwezige trainer John van ‘t Schip, bleven de Amsterdammers na een 2-0-voorsprong in de Johan Cruijff ArenA steken op 2-2. Brian Brobbey en Lennart Thy tekenden allebei voor twee treffers.

Ajax staat op de vijfde plaats met 25 punten. Nummer 4 AZ heeft 33 punten, maar speelt om 20.00 uur nog tegen koploper PSV. PEC bezet de elfde positie.

Van ‘t Schip ontbrak tegen PEC door de bruiloft van zijn zoon in Australië. De oud-speler was voor het eerst trainer van de Amsterdammers op 2 november tegen FC Volendam (2-0-zege), waarna in de competitie vijf overwinningen en een gelijkspel volgden.

Berghuis

Zonder Van ‘t Schip leek Ajax voor rust lange tijd weer op de ploeg die tijdens de eerste maanden van het seizoen naar de onderste regionen van de Eredivisie zakte. Ondanks de terugkeer van Steven Berghuis, die donderdag tijdens de 3-1-zege op AEK Athene in de Europa League geschorst was, wist de thuisploeg in het eerste half uur vrijwel niets te creëren.

Ajax had geluk dat PEC halverwege de eerste helft niet profiteerde van de gaten die vielen in de verdediging. De bezoekers kregen goede kansen via Davy van den Berg en Thy, waarna een inzet van Bram van Polen van de lijn werd gehaald. Odysseus Velanas schoot even later net naast.

Voorsprong

Ajax ging alsnog met een voorsprong de rust in dankzij Brobbey en Devyne Rensch, die tegen AEK nog waren uitgevallen. De verdediger zette Brobbey vrij voor een leeg doel, waarna hij eenvoudig kon scoren. Waar de VAR zag dat Brobbey net niet buitenspel stond, ging er vlak voor rust wel een streep door een doelpunt van Chuba Akpom.

De tweede Ajax-treffer viel alsnog meteen na rust. Op aangeven van Benjamin Tahirovic tekende Brobbey voor de 2-0. PEC maakte het na een uur weer spannend, nadat een inzet van Thy via een Ajax-been was binnengevlogen voor de 2-1. Berghuis liet daarna voor open doel na om het duel te beslissen, waarna Thy met een omhaal in de 89e minuut de 2-2

