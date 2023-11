Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel stemmen zijn nodig voor één zetel in de Tweede Kamer

Vandaag is het zover: de verkiezingen. Nederlanders gaan naar de stembus om hun politieke voorkeur uit te spreken. Maar hoeveel stemmen zijn eigenlijk nodig voor één zetel in de Tweede Kamer?

Nou, dat is op voorhand moeilijk te zeggen. Er geldt in Nederland geen kiesdrempel, dus het hangt volledig af van het totaal aantal mensen dat vandaag een cirkeltje rood kleurt tijdens de verkiezingen. Wel kunnen we een inschatting geven.

Maximaal 88.000 stemmen per zetel Tweede Kamer

Er zijn namelijk 150 zetels te verdelen. Op dit moment telt Nederland 13,3 miljoen kiesgerechtigden. Saillant detail: zo’n 54 procent daarvan is ouder dan 50 jaar. Afijn, zou elke Nederlander die mag stemmen dat ook doen: dan komt dat per zetel in de Tweede Kamer neer op ruim 88.000 stemmen.



De kans is echter nihil dat iedereen zich vandaag naar de stembus begeeft. In 2021 kwamen bijna 10,5 miljoen mensen opdraven om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen, wat zich vertaalde naar ruim 69.000 stemmen per zetel. Dat noemen we de kiesdeler.

Hoe worden zetels verdeeld na de verkiezingen?

Als de stembussen zijn geleegd kan het tellen beginnen. Zo kan bepaald worden op hoeveel zetels elke partij recht heeft. Om te beslissen welke politici een plekje in de Tweede Kamer krijgen, wordt in eerste instantie gekeken naar voorkeursstemmen.

Dit zijn stemmen die niet zijn uitgebracht op de lijsttrekker van een partij, maar op een kandidaat lager op de lijst. Zo komt het vaak voor dat kiezers op de hoogstgeplaatste vrouw van een lijst stemmen.

Voorkeursdrempel

Om het middels voorkeursstemmen in de Tweede Kamer te komen, geldt een drempel van 25 procent van de kiesdeler, dus het totaal aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door de 150 zetels. Zijn er na de voorkeursstemmen nog zetels over, dan worden die verdeeld naar lijstvolgorde.

Er strijden deze verkiezingen maar liefst 26 politieke partijen om zetels in de Tweede Kamer. Eerder zochten Metro‘s collega’s van Manners al uit hoe rijk elke partij is, welke opleidingen alle lijsttrekkers volgden en met hoeveel elke partij het minimumloon wil laten stijgen.

