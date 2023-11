Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rabobank krijgt miljoenenboete EU om obligatiekartel met Deutsche Bank

Rabobank moet een boete van 26,6 miljoen euro betalen voor het maken van geheime afspraken met Deutsche Bank over de handel in staatsobligaties. Ze wisselden stiekem marktgevoelige informatie uit en stemden hun prijzen en handelsstrategieën op elkaar af, oordeelt de Europese Commissie.

Met de verboden afspraken schonden de banken de Europese concurrentieregels, aldus de commissie. Deutsche Bank ontloopt een boete van bijna 156 miljoen euro, omdat de bank naar de commissie stapte en het kartel opbiechtte. De beide banken stuurden aanvankelijk aan op een schikking, maar dat ketste af.

De wanpraktijken van de Nederlandse en de Duitse grootbank vonden plaats tussen 2006 en 2016. Handelaren van de beide banken in Frankfurt en Londen zouden via e-mails en in chatrooms heimelijk contact hebben onderhouden. Ze maakten afspraken over het verder verhandelen van geveilde staatsobligaties in euro’s, op de zogenoemde secundaire markt. Zo waarschuwden ze elkaar als hun tarieven te ver uiteenliepen en stelden die dan bij.

Nog veel hoger

Rabobank kan de boete nog aanvechten bij de Europese rechter en de bank zegt dit te overwegen. Maar Rabobank moet ook vrezen voor gedupeerden die met het oordeel van de commissie in de hand schadevergoeding eisen.

Toezichthouders betrapten Rabobank eerder al eens op het manipuleren van internationale rentetarieven. Die zogeheten Libor-zaak werd uiteindelijk geschikt. Dat kostte Rabobank 774 miljoen euro. De nieuwe boete had ook nog veel hoger kunnen zijn, want zo’n straf kan oplopen tot 10 procent van de mondiale jaaromzet.

UBS

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, is in het verleden in een reeks schandalen verwikkeld geweest, waaronder met Libor, belastingontduiking, witwassen en de verkoop van rommelhypotheken. Dat heeft de bank al miljarden aan boetes opgeleverd.

De Europese Commissie beboette eerder ook al het Zwitserse UBS en een aantal andere banken voor het manipuleren van de obligatiehandel.

