Maurice de Hond bij Op1: ‘Kiezers willen middelvinger opsteken, zo doen ze dat’

Maurice de Hond, we kennen ‘m allemaal van zijn politieke peilingen. Het is verkiezingsdag, dus tijd om te zien wat er nou helemaal klopt van die peilingen. Wie wordt de grootste? De Hond schoof gisteren aan bij Op1 om het over de verkiezingen te hebben.

Gisteravond was daar ook het slotdebat, waar heel wat in gebeurde. Zo beklom de lijsttrekker van LEF (die in het publiek zat) het podium en schreeuwde naar de andere lijsttrekkers, vielen er harde woorden en waren er clashes. We vertellen je hier wat je nog meer moet weten van het slotdebat.

‘Afrekenen met het oude kabinet’

Vooral Wilders lijkt een eindsprint te trekken in de peilingen. Lange tijd was VVD in de peilingen de grootste, maar PVV begint het gat te dichten. Ook GroenLinks-PvdA komt overigens dichterbij en zou 27 zetels kunnen krijgen. Maar volgens De Hond en Charlotte Nijs, politiek verslaggever, is er vooral rond Wilders iets bijzonders gaande. „Wat wij zien is dat kiezers hem nu aan het belonen zijn voor die, in hun ogen, mildere toon”, begint Nijs. „Daarnaast zien we ook dat migratie echt een belangrijk onderwerp is. We zien het veel terugkomen in de campagne, maar het is ook voor kiezers een belangrijk punt.”

Op1-presentator Tijs van den Brink vindt echter dat je dan „ook naar Omtzigt en ook naar Yesilgöz” kunt. Toch zien Nijs en haar collega’s al heel lang dat mensen aan de PVV denken als ze denken aan het thema migratie. „Zij scoren dan echt door het dak. Hij is issue-owner”, bevestigt zij als Van den Brink die term oppert.

Ook strategisch stemmen begint volgens de politiek verslaggever „erg mee te spelen”. „Dat gaat heel erg zijn kant op”, zegt Nijs. Maurice de Hond: „De kern van wat er op dit moment is, wat bijna niet besproken wordt, is dat de zittende partijen 40 procent van hun aanhang verliezen.” Volgens de opiniepeiler wordt er ‘afgerekend’ met het oude kabinet. „Behalve de VVD”, noemt Op1-presentatrice Margje Fikse. „Ja maar de VVD staat ook op 7, 8 zetels verlies”, kaatst De Hond terug.

Volgens De Hond verliest het oude kabinet ruim 30 zetels, als je alle partijen bij elkaar optelt. „Wat je merkt, en dat zag je ook bij de Provinciale Statenverkiezingen, dat veel kiezers een middelvinger willen opsteken naar de gevestigde orde.” Veel van hen zijn ontevreden en willen die onvrede laten blijken. Daarnaast is het vertrouwen in de politiek in ons land ook nog eens gezakt.

„Mensen zoeken een plek om die middelvinger op te steken, en die plek om dat te doen is op dit moment Wilders.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.

