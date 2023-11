Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

99-jarige Jimmy Carter bij herdenkingsdienst echtgenote Rosalynn

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter was dinsdag aanwezig bij de herdenkingsdienst voor zijn vrouw Rosalynn. De 99-jarige Carter verschijnt zelden nog in het openbaar. Ook Carters opvolgers Joe Biden en Bill Clinton waren aanwezig, evenals alle vijf nog in leven zijnde presidentsvrouwen: Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama, Melania Trump en Jill Biden.

Rosalynn stierf op 19 november, op 96-jarige leeftijd, na een 77-jarig huwelijk met Jimmy. Als een vooraanstaande pleitbezorger van humanitaire en geestelijke gezondheidszorg herdefinieerde ze de tot dan toe voornamelijk ceremoniële rol van de First Lady. De dienst voor Rosalynn was in een kerk in Atlanta.

De tenger en fragiel ogende Carter had voor de gelegenheid tijdelijk zijn hospice verlaten, waar hij al zo’n tien maanden verblijft. Hij arriveerde in de kerk in een rolstoel. Op zijn schoot lag een deken waarop een foto van het gezicht van Rosalynn was geborduurd. Hij sprak niet tijdens de plechtigheid.

Dat deden de kinderen en kleinkinderen van het echtpaar wel. „Mijn moeder was de lijm die ons gezin bij elkaar hield”, zei zoon James ‘Chip’ Carter, die zijn vader op het hoofd kuste en zijn hand op de met bloemen bedekte kist van zijn moeder legde. Chip prees zijn moeder ook omdat ze hem geholpen had van drugs- en alcoholverslaving af te komen.

Vechtend tegen de tranen las dochter Amy Lynn Carter een liefdesbrief voor die haar vader driekwart eeuw geleden aan haar moeder schreef toen hij bij de marine zat. „Mijn moeder was het grootste deel van haar leven verliefd op mijn vader”, zei ze onder meer. De dienst omvatte Rosalynns favoriete muziek, waaronder een uitvoering van het John Lennon-nummer Imagine door de Amerikaanse countrysterren Tricia Yearwood en Garth Brooks.

De Bidens woonden de dienst bij vanaf de eerste rij. Het huidige presidentiële paar was in gezelschap van de Clintons en Michelle Obama in de Air Force One van Washington naar Atlanta gevlogen. Laura Bush en Melania Trump waren op eigen gelegenheid gekomen. De oud-presidenten Barack Obama en Donald Trump waren niet bij de dienst aanwezig.

