Feyenoord uit de Champions League na nederlaag tegen Atlético

Feyenoord heeft de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid met 1-3 verloren. De kampioen van Nederland is voor de laatste speelronde al zeker dat hij als derde eindigt in de poule. De ploeg van trainer Arne Slot speelt na de winterstop niet meer in de Champions League maar in de tussenronde van de Europa League.

Yankuba Minteh kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar de Gambiaanse aanvaller van Feyenoord schoot rakelings naast. Daarna nam Atlético Madrid het initiatief. Doelman Justin Bijlow voorkwam nog dat Álvaro Morata de score opende. Maar de bezoekers uit Spanje kwamen in de 14e minuut alsnog op voorsprong door een eigen doelpunt van Lutsharel Geertruida.

Mario Hermoso tekende in de 57e minuut voor een prachtige tweede treffer van Atlético. Mats Wieffer maakte het duel nog even spannend in de 77e minuut, maar vervolgens passeerde ook Santiago Giménez zijn eigen doelman Bijlow.

Feyenoord speelt zondag voor eigen publiek tegen PSV. De koploper uit Eindhoven verdedigt een voorsprong van 7 punten in De Kuip.

ANP

