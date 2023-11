Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Omtzigt: coalitie met GroenLinks-PvdA ‘op bepaalde zaken’ lastig

Pieter Omtzigt (NSC) denkt dat een kabinet met GroenLinks-PvdA “op bepaalde zaken” lastig wordt, als hij denkt “langs de lijnen die NSC wil bereiken”. Dat zegt hij zaterdag in een verkiezingsinterview in De Telegraaf.

De zaken waar Omtzigt op doelt zijn in ieder geval migratie, stikstof en bestaanszekerheid. “De grote belastingverhogingen van GroenLinks-PvdA die ik in hun doorrekening zag staan bijvoorbeeld. En het minimumloon dat ze omhoog willen is hier helemaal niet zo laag vergeleken met ons omringende landen”, stelt hij.

Toch is er volgens Omtzigt geen sprake van echte breekpunten voor een mogelijke coalitie met de partij van Frans Timmermans. “Maar het is wel heel belangrijk om migratie onder controle te krijgen. Op het moment dat dat niet gebeurt, is onze stellige overtuiging dat we moeite zullen hebben om onze publieke voorzieningen overeind te houden”, aldus de lijsttrekker van NSC in de krant.

In de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november staan NSC en GroenLinks-PvdA al weken in de top drie, samen met VVD. Omtzigt zegt in De Telegraaf echter nog geen voorkeur te hebben voor een coalitie “de ene of de andere kant op”. Wel heeft hij eerder al een paar keer gezegd het idee van een minderheidskabinet interessant te vinden.

