VVD’er Yeşilgöz voelt weinig voor een minderheidskabinet

Lijsttrekker Dilan Yeşilgöz van de VVD voelt weinig voor het leiden van een minderheidskabinet als haar partij de grootste wordt. “Het heeft niet mijn voorkeur”, zei ze vrijdag in het tv-programma Op1.

Ze wees erop dat het al “zwaar en hard” is als een regering in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Dat was ook weer het geval bij dit gevallen kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. “Het is niet per se heel efficiënt.”

Yeşilgöz zei er niet dogmatisch over te willen zijn. Maar een “stevig kabinet, een meerderheidskabinet wat ook stabiliteit kan leveren” heeft haar sterke voorkeur. Ze sluit een minderheidskabinet uiteindelijk niet uit.

Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract heeft al een paar keer gezegd het idee van een minderheidskabinet interessant te vinden. Hij denkt dat daardoor de invloed van het parlement kan worden vergroot.

