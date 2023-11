Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sluiting Couperus Museum in Den Haag dreigt door geldgebrek

Het Couperus Museum in Den Haag moet per 1 januari vermoedelijk de deuren sluiten. Dat meldt het museum maandag op sociale media.

“Ondanks het feit dat het jubileumjaar 2023 en de verrassende expositie Couperus non binair avant la lettre? meer bezoekers naar het Louis Couperus Museum bracht dan ooit blijkt het niet meer mogelijk een museum te runnen op basis van één enkele privé-financier”, staat op de website. “Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe mecenas.”

Als die niet wordt gevonden, moet het museum vrijwel zeker de deuren sluiten. “Dit zou eeuwig zonde zijn voor Den Haag en het einde van een mooie droom. Maar wie weet gebeurt er nog een wonder. Daar hopen wij op!” Oprichter Caroline de Westenholz stelt maandag in gesprek met NRC dat de gemeente Den Haag meerdere verzoeken om gemeentelijke subsidie heeft afgewezen.

Couperus geldt als een van de grootste schrijvers die Nederland ooit heeft voortgebracht. Maar hij is “te chique en te moeilijk voor subsidie”, aldus de oprichter in NRC. Het museum bevindt zich aan de Javastraat in Den Haag. De expositieruimte die is gewijd aan de Haagse romanschrijver werd geopend in 1995.

De Westenholz steekt naar eigen zeggen jaarlijks gemiddeld zo’n 30.000 euro in het museum. De 68-jarige oprichter kan dit na bijna dertig jaar niet meer opbrengen. Het museum trekt per jaar zo’n 3000 enthousiaste bezoekers. Het aantal bezoekers nam de afgelopen jaren toe.

Het oeuvre van Couperus (1863-1923) biedt scherpe observaties van de wereld rond de vorige eeuwwisseling. De auteur, die opviel door zijn dandy levensstijl, reisde veel en leefde enige tijd in Nederlands-Indië. Meerdere boeken van hem werden ook verfilmd, zoals De Stille Kracht, Eline Vere en Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan.

De gemeente wees eerder ook een voorstel af om de honderdste sterfdag van Couperus dit jaar groots te vieren. Het museum zou een jaarlijkse financiële injectie van 50.000 euro moeten krijgen om open te blijven.

ANP

