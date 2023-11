Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Timmermans: ‘prima’ als SP zich aansluit bij linkse samenwerking

Frans Timmermans, leider van de samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA, vindt het “prima” als de SP zich ook aansluit bij het linkse verbond. Dat zegt hij in het tv-programma Vandaag Inside. Ondanks de uitgestoken hand is de relatie tussen de twee partijen koeltjes: onlangs zei SP-leider Lilian Marijnissen nog dat Timmermans haar nog niet benaderd had en dat zij ook zijn nummer niet heeft.

Timmermans zegt er “bewondering” voor te hebben dat de SP er niet voor heeft gekozen om “de anti-buitenlanderkaart te spelen”. “Ze hebben gekozen voor integriteit op dit punt. Dat kan ik waarderen.”

De leider van GroenLinks-PvdA ziet er niet tegenop om ook een groot deel van zijn salaris aan de partij te geven, mocht de SP zich erbij voegen. Bij de socialisten is die salarisafdracht verplicht. “Maar ik doe dat zelf ook al jaren”, zegt Timmermans.

De verhoudingen tussen de SP en Timmermans zijn al lange tijd stroef. In aanloop naar de Europese Verkiezingen van 2019 maakte de SP een aanvallend campagnefilmpje, met een hoofdrol voor de elitaire ‘Hans Brusselmans’ die “Nederland wil opslokken”. De campagne pakte dramatisch uit voor de SP: de partij haalde nul Europese zetels.

Toen Marijnissen halverwege juni dit jaar opnieuw werd gepresenteerd als lijsttrekker, haalde ze ook uit naar Timmermans. “Toen hij het voor het zeggen had in Nederland, koos hij samen met de VVD voor het sluiten van verzorgingshuizen en sociale werkplaatsen, voor het invoeren van het schuldenstelsel voor studenten en het verhogen van de AOW-leeftijd.”

Na de zomer deed Timmermans al een handreiking naar de SP. Marijnissen wees die af. Volgens haar deed GroenLinks-PvdA mooie beloftes, maar zou het na de verkiezingen toch gaan samenwerken met rechtse partijen.

De linkse samenwerking staat momenteel op 21 tot 25 zetels in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen. De SP haalt daar 4 tot 6 zetels.

