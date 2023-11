Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Nancy (30): ‘Mijn vermogen is 220.000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 30-jarige Nancy, die voor een budgetcoach geen riante spaarrekening heeft.

Beroep:Â Budgetcoach

Netto inkomen:Â 2900 euro

Woonsituatie:Â thuiswonend bij ouders

Wat staat er op je spaarrekening?

„500 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Dat is erg weinig voor mijn doen. Ik heb net mijn huis verkocht en samen met mijn partner hebben we al een nieuw huis gekocht. In de tussentijd wacht ik totdat ik de overwaarde gestort krijg. Het huis heb ik met 65.000 euro overwaarde kunnen verkopen.”

Word je onrustig van dit bedrag op de spaarrekening?

„Ja, heel erg. We zijn het nieuwe huis aan het verbouwen. Daar komen allerlei kosten bij kijken. Nu moet ik even met ieder salaris plannen dat ik precies uitkom. Gelukkig komt het geld er wel binnenkort aan, die dagen ben ik echt aan het aftellen. Gelukkig heeft mijn vriend nog wel geld achter de hand, dus hij schiet de verbouwingskosten voor.

Na de aankoop van mijn eerste flat had ik ook een heel laag bedrag op mijn rekening staan. Gelukkig heb ik dat toen heel snel weer opgebouwd. Het liefst heb ik altijd meer dan 10.000 euro achter de hand. Wat er dan ook kapot gaat, dan kun je altijd een nieuwe betalen.”

Wanneer kocht je voor het eerst een huis?

„Mijn eerste huis kocht ik in 2017, op mijn 23ste. De huizenprijzen waren in die tijd een stuk lager. Daardoor kon ik nog met mijn eigen salaris een flat kopen voor 119.000 euro. Dat was een tweekamerflat in Haarlem.”

Ik kocht een flat in Haarlem voor 119.000 euro.

„Die heb ik later verkocht voor 250.000 euro. In die jaren heb ik ook een hoop gespaard. Mijn tweede flat kocht ik voor 321.000 euro. Die heb ik onlangs verkocht voor 385.000 euro en inmiddels heb ik samen met mijn partner een huis gekocht voor een kleine 5 ton.

Natuurlijk heb ik ook geld in de huizen gestopt. Samen met mijn vader hebben we veel geïnvesteerd, waardoor de huizen een stuk meer waard zijn geworden. Mijn totale vermogen is momenteel rond de 220.000 euro, dat zit allemaal in stenen.”

Hoe kijk je naar je huizentocht?

„In 2017 wist ik wel al dat ik geen 5 jaar in dat huis zou blijven wonen. Maar dat ik nu al het huis zou hebben wat we hebben gekocht, dat had ik niet verwacht. Dat is natuurlijk grotendeels geluk geweest. Daarnaast heb ik wel heel veel eigen tijd in die huizen gestopt.”

Je bent budgetcoach. Hoe ben je dat geworden?

„Eerder werkte ik al in de schuldhulpverlening en ik heb gewerkt bij Vluchtelingenwerk. In andermans verhalen duiken vond ik eigenlijk het allerleukst. Ik vond het fijn om mensen te kunnen helpen en uiteindelijk heb ik gesolliciteerd op deze functie.”

Vind je zelf dat je handig bent wat de betreft de financiën?

„Ik ben altijd een spaarder geweest. Mijn tante noemde mij vroeger al Dagobert. Toen ik vroeger een computer wilde kopen van 500 euro, kocht ik maandenlang geen kleding. Als ik iets wil, ben ik enorm gefocust. En ik jaag op koopjes. Ik betaal nooit meer dan nodig.

Dat gedrag heb ik van mijn moeder overgenomen. Die geeft het liefst zo min mogelijk uit en maakt bijvoorbeeld liever zelf wat eten klaar dan dat ze uiteten gaat. Mijn vader is daar veel gemakkelijker in.”

Hanteer je een spaarstrategie?

„Normaal gesproken zet ik iedere maand een bedrag apart. Maandelijks bekijk ik dan hoeveel ik die maand kan sparen. Als ik dan nog geld op de spaarrekening overhoud, dan spaar ik dat later ook nog.

Maandelijks geef ik mezelf 200 euro voor leuke dingen: broodjes, naar de film, uitjes. De vaste lasten laat ik allemaal op één datum afschrijven en daarna weet ik precies wat ik nog kan uitgeven.

Maandelijks geef ik mezelf 200 euro voor de leuke dingen.

Voor de boodschappen geef ik maximaal 70 euro per week uit, voor twee personen. Ik bestel alles bij Picnic en vlees koop ik bij de Turk. Daarnaast let ik op aanbiedingen, maar dit lukt eigenlijk altijd.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Planten. Die gaan namelijk altijd dood bij mij en dan moet ik vervolgens weer nieuwe kopen. Ik wil dan toch dat het balkon er een beetje leuk uitziet, maar planten zijn hartstikke duur.”

Wat is je beste financiële tip?

„Maak voor jezelf een duidelijk overzicht. Dat haalt alle stress eruit en neemt de zorgen weg. Zolang je weet wat je binnenkrijgt en weet wat je uitgeeft, dan weet je altijd dat het goed komt. Geen overzicht hebben, veroorzaakt dat stress. Mensen steken hun kop in het zand omdat ze niet willen weten hoe groot het probleem is, of omdat ze bang zijn voor het slecht nieuws.”

