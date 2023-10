Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas vindt ‘motie-diarree’ niet meer kunnen: ‘Gekkenhuis wat we hier doen’

Caroline van der Plas heeft gisteren stevig uitgehaald over wat haar betreft bizarre werkdagen in de Tweede Kamer. Voordat politieke partijen het land in trekken voor de verkiezingscampagne, moest er ‘nog even’ over honderden moties en amandementen worden gestemd. Thuis op de bank blijven zitten? Nee, dat deed de voorvrouw van BoerBurgerBeweging (BBB) nou ook weer niet.

Tekenend voor het betoog van Caroline van der Plas was misschien dat in de Tweede Kamer gisteren ook over een motie van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren moest worden gestemd. Het ging om een motie uit 2019. In oktober van dat jaar verliet Thieme de politiek in Den Haag.

Caroline van der Plas was daarmee gisteren niet zo stil als tijdens het eerste verkiezingsdebat, afgelopen weekend in College Tour. Verschillende mensen vonden de BBB-lijsttrekker van november daar opvallend rustig. Ze greep gisteren echter de Tweede Kamer-microfoon.

„Voorzitter, ik was van plan moties in te dienen, maar ik heb besloten dat niet te doen”, begon Caroline van der Plas. „Ik vind het eigenlijk totale waanzin waar we vandaag mee bezig zijn en gisteren ook. Tientallen tweeminutendebatten, honderden moties en amandementen die in de laatste dagen hier worden ingediend. Medewerkers die op hun tandvlees lopen, vannacht het laatste tweeminutendebat om half één. Daarna nog een paar uur schorsing omdat we alle motie-diarree die hier vandaag wordt ingediend allemaal moeten gaan beoordelen met de medewerkers.”

„Hoe laat gaat we stemmen? Uurtje of twee, drie uur vannacht?”, ging Caroline van der Plas verder. „Twee uur lang stemmen, vijf uur ‘s ochtends zijn we klaar. Ik doe niet mee. Ik heb drie tweeminutendebatten en zal deze verklaring drie keer afleggen en vind echt dat we daar in de volgende Kamerperiode met z’n allen wat aan gaan doen. Want elk individueel Kamerlid zegt dat het een gekkenhuis is wat we hier aan het doen zijn. Maar we doen er allemaal aan mee en ik kies ervoor om dat niet te doen. Die paar moties zal de werkdruk niet ontlasten. Maar zoals de SIRE-campagne vroeger altijd zei: een betere wereld begint bij jezelf. En daar wil ik het dan bij houden.”

Op X schreef Caroline van der Plas nog een keer dat zij de gang van zaken „waanzin” vindt.



Bam! @lientje1967 zegt én doet hier wat volgens mij alle kamerleden zouden willen doen (of misschien wel zouden 'moeten' doen): genoeg is genoeg. Bizar hoge werkdruk. Nachtwerk. Gekkenwerk. 'Ik doe er niet aan mee'.

Groot gelijk! 👊🏻#TweedeKamer pic.twitter.com/zFQVgiOGK5 — Susanne (@suusonline) October 26, 2023

Caroline van der Plas krijgt ook tegengas

PVV’er Dion Graus reageerde op de BBB-tirade. Hij vindt dat Van der Plas eigenlijk niet zo moet zeuren. „In mijn begintijd in 2006, 2007, 2008 hebben we hier weleens met boeren op de tribune tot half zes ‘s morgens gezeten. Ik heb nooit een bode, nooit iemand horen klagen. Je moet ook zelf goed voor je team zorgen. Bij begrotingsdebatten stuur ik mensen van mijn team naar huis toe. Ik ga zo vijf moties indienen, want als ik mijn zin niet krijg, moet ik het via moties doen (…) Anders kan ik net zo goed naar huis gaan, dus ik begrijp het niet zo goed.”

Caroline van der Plas nog een keer: „We moeten ons ook afvragen: hoe bestuurbaar maken wij een land als wij hier na een werkdag van veertien, vijftien uur honderden moties gaan beoordelen en erover gaan stemmen? Is het risico op fouten dan niet heel groot? Dat is gewoon een vraag die ik stel en misschien moeten we het hier na de verkiezingen een keer over hebben.”

Het beoordelen en stemmen ging overigens gewoon door. Blijkbaar dachten mensen na de mening van Caroline van der Plas dat zij haar tas had gepakt om thuis op de bank te gaan zitten.

Zij beantwoordde iemand op X: „Natuurlijk ga ik wel stemmen. En ook doorwerken tot vannacht met beoordelen van alle honderden moties en amendementen waar we vannacht over stemmen. Ik dien alleen zelf geen moties meer in vanavond. Dit ter duiding voor mensen die denken dat ik op de bank ga zitten thuis.”

