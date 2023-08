Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Patrick Martens bang om ouders te verliezen: ‘Vader is oud en versleten’

Ouders die ouder worden en wiens gezondheid verslechtert: het is iets wat bij het leven hoort, maar wat hoe dan ook moeilijk blijft. Zo ook voor de oud-ZOOP-acteur Patrick Martens (45), die in een nieuwe aflevering van de YouTube-hitserie Open Kaart het boekje opendoet over de gezondheid van zijn vader.

„Hij is gewoon op”, vertelt Martens eerlijk.



Ouders zijn voor Martens de belangrijkste personen in zijn leven

Martens is samen met Loiza Lamers (28) te gast in de luxe Italiaanse villa waar Robbert Rodenburg (25) het nieuwe seizoen van zijn hitserie opneemt. In de serie gaat Rodenburg in gesprek met verschillende bekende Nederlanders, van Hugo de Jonge tot Gordon, en stelt hij hen allerlei persoonlijke vragen.

Zo ook in deze aflevering. Eén van de vragen die Rodenburg voor de twee gasten heeft, is wie de belangrijkste persoon in hun leven is. Voor Martens is dat geen moeilijke vraag. „Ik heb meerdere personen die heel belangrijk voor mij zijn. Dat zijn om te beginnen mijn ouders, daar begint het allemaal mee. Ik heb een fijne jeugd gehad, een heel goede basis”, vertelt Martens. „Ik heb een hele goede band met Gerdy Martens – mijn moeder. En Jan – papa – oud en versleten, maar ontzettend lief.”

‘Papa kan eigenlijk niet zoveel meer’

Het liefst wil Martens zijn ouders nog zo lang mogelijk bij zich houden. „Ik vind het moeilijk om te accepteren soms dat ze ouder zijn, ouder worden, dat ze niet meer zoveel kunnen”, vervolgt Martens zichtbaar geëmotioneerd. „Papa kan eigenlijk niet zoveel meer. Hij is gewoon op. Alles waar hij zoveel liefde uithaalt, plezier, dat is hem eigenlijk een beetje afgenomen. Dus ik heb het gevoel dat hij zit te zitten voor ons. Het gaat veel te snel eigenlijk. Ik hoop voor hem dat het eigenlijk snel klaar is.”

Het hoort bij het leven, weet ook Martens. „Je tikt nu wel even iets aan wat wel heel ingewikkeld is”, geeft Martens toe. Zowel Rodenburg als Lamers bieden steun aan Martens: „Wat je zegt. Het zijn twee hele belangrijke mensen voor je en als je dat ziet veranderen en achteruit ziet gaan, dan is het denk ik heel normaal en heel logisch dat dat voor jou en je broer heel verdrietig is.”