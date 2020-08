Aziatische tijgermug is terug en duikt op in vijf gemeenten

Het is niet alleen wespentijd, ook de tijgermug is terug. De Aziatische mug, die gevaarlijke ziektes zoals dengue (ook wel knokkelkoorts) kan overdragen, is dit jaar al gezien in vijf gemeenten.

Het gaat om de gemeenten Westland, Lansingerland, Lelystad, Assen en Valkenburg aan de Geul. Dat melden de NVWA en het platform Stop Invasieve Exoten.

Volgens de NVWA is er nog geen mug aangetroffen die al is besmet. De kans op het overdragen van een ziekte is daardoor op dit moment verwaarloosbaar, maar de voedsel- en warenautoriteit blijft er naar eigen zeggen vanwege het risico bovenop zitten.

De beestjes komen waarschijnlijk mee met geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes. Als er tijgermuggen worden waargenomen, onderzoekt de NVWA om te beginnen een gebied van honderd meter rondom de vindplek.

Het platform Stop Invasieve Exoten klaagt erover dat de NVWA de namen niet communiceert van de bedrijven die in verband kunnen worden gebracht met de aanwezigheid van de mug, maar de autoriteit zegt dat dat gebruikelijk is.

Het kan gaan om grote hoeveelheden, zegt Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform. „Zo bleek dit jaar dat er in Valkenburg aan de Geul vorig jaar maar liefst 350 tijgermuggen waren gevangen.”

De bestrijding door de NVWA bestaat uit het verwijderen of onklaar maken van broedplaatsen en het lokken van volwassen muggen. „Indien broedplaatsen niet verwijderd kunnen worden, wordt gebruikgemaakt van biologische korrels, waar alleen de larven van steekmuggen van dood gaan. Heel soms wordt gebruikgemaakt van een insecticide om volwassen muggen te doden.”

Benieuwd hoe je een tijgermug kunt herkennen? Download dan de app Tijgermug Alert. Je kunt dan zien of je in jouw buurt met de tijgermug te maken hebt.

