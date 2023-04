Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waakhond trekt aan de bel: banken wantrouwen moslims

Banken handelen de laatste tijd, vanuit de wet tegen witwassen en terrorisme (Wwft), op discutabele wijze. Naast dat eerder klanten gewantrouwd werden als zij contant geld opnamen, blijken nu ook islamistische klanten te worden benadeeld.

Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh spreekt tegenover Trouw uit dat banken en financiële instellingen structureel moslims discrimineren. Volgens hem een kwalijke ontwikkeling, die kan leiden tot een nieuw toeslagenschandaal.

Banken discrimineren moslims

Baldewsingh pleit dan ook voor onderzoek. Hij gaf Trouw een inkijk in de handelswijze van de banken. Zo deelde hij documenten waarin staat dat onder meer een horecaondernemer voor een financieringsaanvraag aanvullende vragen van de ING moet beantwoorden. Waarom? Zijn Pakistaanse achternaam, die volgens Baldewsingh veel voorkomt, werd gelinkt aan een Al-Qaida gelieerde persoon. Een terrorist die betrokken was bij een aanslag in Pakistan. Daarnaast klinkt daar ook een voorbeeld van een klant die verantwoording moest afleggen omdat hij een islamitisch boek op bol.com had besteld.

Tijdens de ramadan zamelen moslims geld in voor de minderbedeelden in de maatschappij. „Vervolgens worden ze bestookt door compliance-afdelingen van banken die hen als verdachten van witwas- of terrorismepraktijken aanmerken”, zegt Baldewsingh. „Dan moeten ze aantonen hoe ze aan dat geld komen, voor de transactie wordt doorgevoerd.”

Toeslagenaffaire

PricewaterhouseCoopers concludeerde vorig jaar in een onderzoek naar de toeslagenaffaire dat moslims op een fraudelijst van de Belastingdienst belanden als ze geld schenken aan de moskee. „Ik durf wel te beweren dat als we niet oppassen, een nieuw toeslagenschandaal in de maak is. De onderste steen moet hier boven komen”, zegt Baldewsingh. Bij het toeslagenschandaal werden mensen onterecht bestempeld als fraudeurs. Ook in deze kwestie lijkt het erop dat moslims te snel als ‘verdacht’ worden gezien.

De Wwft tegen witwassen en terrorisme

De Wwft verplicht banken om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden. Eerder kwam aan het licht dat Nederlanders brieven van banken ontvingen over hun contante transacties. Voor deze waakzaamheid bleek ook de Wwft het uitgangspunt. In Radar kwam het handelen van banken een tijdje terug ook ter sprake, waar deskundigen destijds al vraagtekens hadden de aanpak. Daarin vertelde Medy van der Laan, van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) , dat het nu eenmaal zo werkt volgens de wet. „Dat is het systeem.” Over een discriminatie-waarschuwing betreft islamitische klanten sprak een woordvoerder van de NVB: „Etnische, religieuze of andersoortige achtergrond van klanten is geen reden voor verscherpt klantenonderzoek.”