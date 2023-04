Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie: maak kans op 3×2 kaartjes voor uitverkochte Paaspop

Het paasweekend staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen eitjes zoeken, eitjes beschilderen én eitjes eten. Maar voor een hele hoop mensen staat dit weekend ook in het teken van Paaspop, het stijf uitverkochte festival. Metro mag, in samenwerking met Jack Daniel’s en Coca-Cola, drie keer twee kaarten weggeven aan gelukkige lezers.

De kaartjes zijn voor vrijdag 7 april, dus houd die datum vrij in je agenda. Om 15.00 uur gaan de deuren open en om 22.30 uur is er een spectaculaire verrassingsshow van Jack Daniel’s en Coca-Cola. Wil je bij zijn! Op dit festival is voor ieder wat wils, van Kriss Kross en Flemming naar Limp Bizkit en John de Bever. Je snapt: écht voor ieder wat wils.

Win kaartjes voor Paaspop

Jack Daniel’s en Coca-Cola hebben de handen ineen geslagen en een RTD (Ready To Drink) gelanceerd. Eigenlijk de bekende en klassieke cocktail, maar dan in blikvorm, dus! Zelf omschrijven Jack Daniel’s en Coca-Cola de RTD als ‘de perfecte, iconische combinatie’. Fijn om van te genieten terwijl je tijdens Paaspop met je vrienden in de zon staat te dansen.

Meedoen

Wil je kaartjes voor Paaspop winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met donderdag 6 april, 12.00 uur. De winnaars krijgen vervolgens persoonlijk bericht.

