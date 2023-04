Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Gratis’ reizen met bankpas: betaling via OVpay blijkt makkelijk te omzeilen

Het nieuwe betaalsysteem OVpay maakt het mogelijk om met je betaalpas in- en uit te checken. Super handig natuurlijk, zeker als je je ov-chipkaart niet bij je hebt. Maar het systeem vertoont ook kuren. Zo kun je op een slinkse manier voorkomen dat je voor je reis moet betalen.

Dat ontdekte RTL Nieuws. Na onderzoek blijkt dat het heel gemakkelijk is om ‘gratis’ te reizen als je gebruikmaakt van OVpay door een tijdelijke betaalpas aan te maken in een app op je telefoon. Op die manier kun je reizen zonder saldo: „Voor conducteurs lijkt het alsof reizigers betalen, maar je kunt de virtuele betaalkaart na het uitchecken verwijderen, waardoor geld afschrijven niet lukt”, schrijft de nieuwssite.

‘Gratis’ reizen in het ov kost op die manier slechts een paar minuten. Het installeren van de app doe je zo en het maken van een wegwerpkaart kost minder dan één minuut per keer.

Reiskosten OVpay worden pas ‘s nachts afgeschreven

OVpay werd eind januari ingevoerd door de NS. Daarmee kunnen treinreizigers inchecken met hun bankpas, creditcard of smartphone. De nieuwe mogelijkheid is vooral bedoeld om het treinreizen makkelijker te maken voor mensen die niet zo vaak met de trein gaan. Inmiddels in OVpay, naast de NS, ook door andere vervoerders ingevoerd.

De techniek van het inchecken voor de trein is vergelijkbaar met contactloos betalen in de supermarkt. Maar er is wel een verschil: waar in de supermarkt de kosten direct worden afgeschreven, gaan de reiskosten bij OVpay pas in de nacht van je banksaldo. En daar zit het ‘m in, want op die manier kun je ook inchecken voor je reis met een bankkaart zonder saldo.

Virtuele wegwerpkaart makkelijk te verwijderen

RTL Nieuws zegt de afgelopen weken meerdere ‘gratis’ reizen te hebben gemaakt met virtuele wegwerpkaarten. Die zijn eenvoudig aan te maken op een app. Reizigers die via zo’n virtuele wegwerpkaart reizen, kunnen de kaart na de reis weer verwijderen, waardoor de afschrijving van de reiskosten niet lukt. En wie nog eens zo’n gratis reis wil maken, maakt de volgende keer gewoon weer zo’n virtuele kaart aan. En dat is binnen een minuutje gepiept, ontdekte de nieuwswebsite.

Conducteurs die reizigers die met OVpay reizen controleren, hebben ondertussen niks in de gaten. Bij een controle zien ze alleen dat iemand is ingecheckt. IT-experts zeggen tegen RTL Nieuws dat het ‘heel pijnlijk’ is dat het nieuwe in- en uitchecksysteem op zo’n eenvoudige manier te omzeilen is.