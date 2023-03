Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij deze supermarkt ben je het duurst uit, blijkt uit onderzoek van Kassa

Een prijsverschil van 10 euro op een boodschappenmandje met 27 producten. Wie boodschappen doet bij Aldi is op dit moment het duurste uit, zo blijkt uit onderzoek van Kassa. Ten opzichte van een half jaar gelegen zijn de prijzen in de supermarkt gemiddeld met zo’n 13 procent gestegen.

In het boodschappenmandje van Kassa zaten 27 alledaagse producten, zoals sinaasappels, thee en wasmiddel. In de zes geteste supermarkten werd van ieder product de goedkoopste variant gekocht. Ook werden de prijzen van de vorige onderzoek vergeleken van de huidige prijzen. Bij Jumbo stegen de prijzen het hardst met 16,99 procent. Lidl had de minste prijsstijging, maar komt alsnog op ruim 9 procent uit.

Aldi komt als duurste uit de bus

Aldi komt dit keer als duurste supermarkt uit de bus met een prijs van 66,46 euro voor het boodschappenmandje. Kassa merkte een prijsstijging van 11,93 procent ten opzichte van september op. „Deze supermarkt is een discount-formule, dus die zou veel beter moeten scoren”, aldus het programma.

Na Aldi is Jumbo de duurste supermarkt. Het boodschappenmandje van Kassa kostte hier 65,36 euro. Op de derde plaats staat Albert Heijn, met 64,84 euro.

Dirk is het meest voordelig

Het goedkoopste boodschappenmandje werd gescoord bij Dirk van den Broek. Daar kostte het mandje 56,46 euro. Hoewel Dirk als meest voordelig uit de bus kwam, stegen ook hier de prijzen. De boodschappen waren ruim 13,5 procent duurder dan in september.

De oorzaak van de prijsstijgingen ligt volgens Kassa voor een groot deel bij de oorlog is Oekraïne en de grote stijging van de energieprijzen die daarop volgde. Die gestegen kosten worden namelijk doorberekend in de hele voedselketen en komt uiteindelijk dus ook bij de consument terecht.

Supermarkten hebben ingeleverd

Wel blijken supermarkten ingeleverd te hebben. Hun winstmarges zijn gemiddeld met één procent gedaald. Volgens econoom en retaildeskundige Laurens Sloot is dit een beargumenteerde schatting. Het is volgens hem niet precies te controleren aan de hand van jaarcijfers van de zes onderzochte supermarkten.