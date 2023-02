Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

30 jaar cel voor ‘koelbloedige moord’ op advocaat Derk Wiersum, zaak die ‘advocatuur veranderde’

In 2019 werd het land opgeschrikt door de brute moord op advocaat Derk Wiersum. Het gerechtshof Amsterdam bepaalde vandaag dat Moreno B. (34) en Giërmo B. (39), geen familie) hiervoor tot dertig jaar achter de tralies verdwijnen.

Op 18 september 2019 werd Wiersum op klaarlichte dag bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert neergeschoten. De 44-jarige raadsman was op dat moment een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in Marengo, het grootscheepse en al jaren lopende liquidatieproces rond hoofdverdachte Ridouan Taghi.

De moord op Derk Wiersum

Er was een levenslange gevangenisstraf tegen de twee mannen geëist. De rechtbank veroordeelde hen in oktober 2021 net als vandaag tot dertig jaar cel. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep tegen die uitspraak. Ook de advocaten van de Moreno B. en de Giërmo B. tekenden hoger beroep aan.

Volgens het OM was er sprake van een „koelbloedig” uitgevoerde moord „om het verloop van het proces Marengo te beïnvloeden, bijvoorbeeld door de bereidheid van de kroongetuige om te verklaren te breken”. Moreno B. en de Giërmo B. zouden nauw hebben samengewerkt bij het voorbereiden en uitvoeren van het moordplan.

Aan het misdrijf gingen tal van voorverkenningen vooraf. Eerst door zogeheten spotters, die de gangen van het beoogde doelwit hebben geobserveerd. Vanaf eind augustus 2019 zouden Moreno B. en Giërmo B. het hebben overgenomen. Met gestolen auto’s zouden zij meerdere malen door de woonbuurt van Wiersum zijn gereden, om uiteindelijk toe te slaan.

De verdachten hebben ook tijdens het proces in hoger beroep ontkend dat zij de daders zijn van de schokkende moord. Een van de daders zou volgens ooggetuigen een ‘bijzonder’ loopje hebben. Volgens het OM gaat het om Moreno B., maar hij ontkent met klem. Om die ontkenning kracht bij te zetten, rende hij zelfs tijdens de behandeling van de zaak op en neer door de gang van de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol om zijn loopje te demonstreren.

Advocaat: ‘We zijn veel meer gespitst op agressie’

De moordaanslag op Wiersum joeg destijds een schokgolf door heel Nederland. Volgens strafrechtadvocaat Geertjan van Oosten is er sinds die dag in de advocatuur heel veel veranderd. Hij was vandaag te gast in Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. „Het is 3,5 jaar later. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in shock en vol verdriet in de rechtszaal stond toen het gebeurde. Sindsdien is er heel veel veranderd in ons vak. Er worden rechters, officieren en advocaten beveiligd. We zijn veel meer gespitst op agressie die ons kan overkomen”, vertelde Van Oosten. „Waar we vroeger nog wel eens geneigd waren om dingen met een korreltje zout te nemen en het als een uitbraak van emoties te zien, zijn we nu eerder geneigd om het serieus te nemen.”