Groningse zorgboerderij moet alle zorg stoppen na fysieke en mentale mishandeling cliënten

Zorgboerderij Aurora Borealis in het Groningse Wedde moet alle zorg stoppen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De bewoners zouden zowel fysiek als geestelijk mishandeld zijn. Op de zorgboerderij wonen mensen met ernstige meervoudige beperkingen.

In december 2022 bezocht de inspectie onaangekondigd de stichting die in de gemeente Westerwolde gelegen is al. Kort daarna gaf zij het bevel de zorg aan twee cliënten direct en permanent te staken. Aanleiding voor dit bezoek was reeds verzamelde informatie.

Lichamelijke straffen

Volgens een rapport van de IGJ is er sprake van mishandeling bij de zorgboerderij. „Cliënten ondergaan niet enkel lichamelijke straffen maar ook is er sprake van kleineren en intimideren van cliënten door hen uit te lachen, te beledigen en te vernederen”, aldus de inspectie.

Ook hebben zorgverleners pindakaas is het gezicht van een client gesmeerd, waarna een hond hem aflikte. Verder is er een client met zijn hoofd in de wc geduwd en een client in een sloot gezet. Daarnaast hebben zorgverleners zand in het bed van een bewoner gegooid omdat hij de tuin niet goed had gewied. IGJ geeft aan dat bestuurders en medewerkers deze fysieke sancties toepasten wanneer zij zich irriteerden aan het gedrag van de bewoners of dit als lastig ervaarden.



Undercover in Nederland

Onder meer meldingen en de uitkomsten van eerdere bezoeken gaven de inspectie reden om de zorgboerderij onder de loep te nemen. Daarnaast kreeg de IGJ ook informatie van de politie en inzage in filmopnamen die journalist Alberto Stegeman had gemaakt voor zijn programma Undercover in Nederland.

Aurora Borealis heeft via de rechter geprobeerd het openbaar maken van dit besluit tegen te houden. Dit verzoek is afgewezen, waardoor de inspectie de zogenoemde ‘aanwijzing’ nu toch heeft kunnen publiceren.

Aurora Borealis heeft tot uiterlijk 9 februari de tijd om te stoppen met de werkzaamheden en de zorg voor de bewoners over te dragen aan andere zorgaanbieders. „Pas als de inspectie oordeelt dat Aurora Borealis aan alle normen voor goede en veilige zorg voldoet, mag Aurora Borealis weer zorg leveren”, aldus de inspectie.