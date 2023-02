Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lichamen van tientallen migranten aangespoeld in zuiden van Italië

In het uiterste zuiden van Italië zijn tientallen lichamen van migranten aangespoeld of in zee gevonden. Voor de kust van de Zuid-Italiaanse plaats Crotone is een boot met zo’n 180 migranten aan boord in tweeën gebroken. Zeker veertig mensen kwamen tijdens de schipbreuk om het leven, zo melden Italiaanse media.

De omgekomen migranten spoelden aan op het strand bij Steccato di Cutro, een kustplaats in de buurt van de stad Crotone in het zuiden van Italië. De Italiaanse kustwacht heeft de lichamen van de omgekomen migranten geborgen. Onder hen zijn meerdere kinderen. Ook is een baby van een paar maanden oud omgekomen, meldt de Italiaanse publieke omroep RAI.

Schip was te zwaar beladen

Het schip, een oude houten vissersboot, zou te zwaar beladen zijn geweest en was niet opgewassen tegen de ruwe zee en hoge golven, waardoor het in tweeën is gebroken op de Middellandse Zee. Er zouden ongeveer 180 migranten op hebben gezeten toen het ongeluk vanochtend vroeg gebeurde. De boot had voornamelijk mensen uit Afghanistan, Iran en Pakistan aan boord en zou zijn vertrokken vanuit Turkije. Van het vaartuig lijkt enkel wrakhout over. De burgemeester van Steccato di Cutro zei dat overal, op het strand en tot 300 meter uit de kust wrakstukken te zien zijn.

Medewerkers van het plaatselijke havenbedrijf en de politie zoeken nog naar overlevenden. Patrouilleboten en een helikopter van de kustwacht helpen bij de reddingsactie. Tot nu toe konden zo’n vijftig mensen worden gered. Ook is het sommige mensen gelukt om op eigen kracht de kust van Italië te bereiken, aldus omroep RAI.

Kustwacht Italië vreest voor meer slachtoffers

Volgens persbureau Ansa zijn er ook nog lichamen op zee die geborgen moeten worden, maar door de slechte weersomstandigheden en de lage temperatuur van het zeewater verwacht de Italiaanse kustwacht niet veel drenkelingen levend uit het water te halen. Er wordt gevreesd dat het aantal slachtoffers nog flink zal stijgen.

De burgemeester van de kustplaats was als een van de eerste op de rampplek aanwezig. „Er zijn al eerder migranten hier aangekomen, maar een tragedie van deze omvang hebben we nog nooit meegemaakt”, zegt hij.

En ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft geschokt op de tragedie gereageerd. Ze wil dat de landen waar de migranten vandaan komen en waar ze de zee op gaan, meer meewerken om deze drama’s te voorkomen en dat mensen niet worden aangemoedigd het risico te nemen. Ook moeten mensensmokkelaars volgens haar worden aangepakt. „Over de lijken van hun slachtoffers worden enorme winsten gemaakt die in drugs en in wapens worden geïnvesteerd.”