Wat heeft februari in petto qua weer? Eén woord: wisselvallig

De komende tijd staat Nederland zacht en wisselvallig weer te wachten. Volgens Weeronline begint de laatste maand van de meteorologische winter nat, maar wordt het in de tweede helft van februari rustiger en droger.

Aan het begin van de maand trekken regengebieden en buien over Nederland en daarbij kan het soms flink waaien. Bij een dergelijk weertype komt het aan zee geregeld tot windstoten en is een storm niet uitgesloten.

Het weer in februari

In de eerste helft van februari is de kans op vorst klein. Overdag ligt de temperatuur tussen 5 en 10 graden. Dat is normaal tot vrij zacht weer, want gemiddeld is het volgens het weerbureau een graad of 6. Later in de maand wordt het waarschijnlijk rustiger en droger. Dat rustige weer gaat gepaard met normale temperaturen. Het klimaatgemiddelde voor eind februari is een graad of 8. Maar bij voldoende zon kan de temperatuur soms oplopen tot in de dubbele cijfers, aldus Weeronline.

De wind waait in de eerste helft van februari uit het westen tot zuidwesten en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd. De kans op vorst is daarom klein, maar als het windstil is kan het in de nacht en vroege ochtend nog wel een keer licht vriezen, maar dat zal niet genoeg zijn om weer te kunnen schaatsen. De schaatsen kunnen dus opgebaard blijven, terwijl het wel handig is om de ruiterkrabber bij de hand te houden.



Langere dagen

Ook beginnen in februari de dagen al merkbaar te lengen. De zon schijnt gemiddeld 91 uur over het land. In de oostelijke helft schijnt de zon 86 uur, in het westen is bijna 100 uur zonneschijn normaal. Een vroeg vleugje lente met maxima van 15 graden en meer zit er nog niet in, maar de dagen worden in februari wel één uur en drie kwartier langer.