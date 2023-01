Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kan The Voice terugkeren op tv? Ja hoor, blijkt uit peiling

Kan The Voice nu wel weer terug op de buis? De meeste mensen die altijd of weleens naar The Voice of Holland keken, vinden dat het programma terug kan keren, een jaar na de onthullingen over seksueel wangedrag achter de schermen. Dat meldt EenVandaag op basis van een eigen peiling.

Een voorwaarde is dat de personen naar wie onderzoek wordt gedaan vanwege wangedrag, niet meer meedoen. De talentenjacht, waarin deelnemers op basis van hun zangkunsten door een coach werden gekozen om in hun team plaats te nemen, werd vorig jaar voor onbepaalde tijd stopgezet.

Kan The Voice terug op de buis?

Van de vaste kijkers vindt 82 procent een terugkeer geen probleem, 13 procent is negatief over een terugkeer. Bij de mensen die soms keken, is dat respectievelijk 60 procent en 26 procent. Mensen die nooit naar The Voice keken, zijn terughoudender. Van die groep geeft 32 procent groen licht en zegt 28 procent het niet te weten. Van vier op de tien mag het programma niet terugkeren. Het onderzoek is gehouden onder ruim 23.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Dit panel bestaat in totaal uit 80.000 leden.

De algehele opinie onder mensen die vinden dat de show een comeback mag maken, is dat met het programma op zich niks mis is, maar wel schrijven velen daarbij dat er alles aan moet worden gedaan om wangedrag in de toekomst te voorkomen. Zo suggereren respondenten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers, een gedragscode, een vertrouwenspersoon en dat er veel met deelnemers gesproken moet worden.



Seksueel grensoverschrijdend gedrag

De zaak over de talentenjacht kwam aan het rollen door een online uitzending van het BNNVARA-programma BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice. Tegen coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur zijn aangiftes en meldingen gedaan. The Voice of Holland, een van de grootste kijkcijferhits van RTL, werd vorig jaar januari van de buis gehaald. Ook The Voice Kids en The Voice Senior zijn sindsdien niet meer op tv geweest.