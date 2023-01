Foute diagnose met amputatie tot gevolg: Brits meisje krijgt 39 miljoen schadevergoeding

Een Brits meisje moest haar ledematen laten amputeren nadat ze ten onrechte uit een ziekenhuis was ontslagen. Nu krijgt zij een schadevergoeding van ongeveer 39 miljoen pond, melden Britse media.

Het kind, dat niet kan worden geïdentificeerd, werd naar het Frimley Park Hospital in Surrey gebracht met hoge koorts, sufheid en braken. Ze vertoonde bekende symptomen van meningokokkensepsis, maar de artsen stuurden haar naar huis met paracetamol.

Een paar uur later brachten haar ouders haar terug naar de eerste hulp met huiduitslag en koorts en werd bij haar meningokokkensepsis vastgesteld. Ze werd vervolgens met spoed naar de intensive care van een ander ziekenhuis gebracht, waar meerdere organen uitvielen. Uiteindelijk moesten haar beide benen boven de knie en haar armen boven de elleboog worden geamputeerd. Bovendien moest ze verschillende procedures ondergaan, waaronder huidtransplantaties om de infectie te behandelen.

Haar familie sleepte het Frimley Health NHS Foundation Trust voor de rechter, met het argument dat als zij met spoed met antibiotica was behandeld, zij niet zo ziek zou zijn geweest en de amputaties konden worden voorkomen. Daarop accepteerde het bestuur van het ziekenhuis de verantwoordelijkheid en krijgt het meisje een schadevergoeding van ongeveer 39 miljoen pond. Een rechter zei dat hij „zonder aarzelen” zou instemmen met de schikking van ongeveer 39 miljoen pond. Een deel wordt in één keer, en de rest in jaarlijkse betalingen voor de rest van haar leven overgemaakt.

