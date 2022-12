Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HLF8-gasten reageren vol ongeloof op hoge temperatuur in Tweede Kamer

Waar het kabinet in april iedereen adviseerde de thermostaat lager te zetten, is dat in de Tweede Kamer nog altijd niet gelukt. Minister van Klimaat, Rob Jetten, zei ruim acht maanden geleden dat de thermostaat van alle overheidsgebouwen permanent naar 19 graden gaat. Maar in de Tweede Kamer is daar nog steeds geen sprake van, tot verbazing van de HLF8-gasten.

In het gebouw van de Tweede Kamer staat de verwarming nog altijd te loeien. Aan de tafel van talkshow HLF8 werd gisteren vol ongeloof en cynisme gereageerd op het feit dat de Tweede Kamer zich niet aan het eigen energiebesparingsadvies houdt. „Gelukkig gaat daar alles verder wel goed”, zegt vaste gast Jack van Gelder cynisch.

21 graden in de Tweede Kamer en dat komt hierdoor

„Ik snap even iets niet. Je hebt een thermostaat en dan is het gewoon een kwestie van lager draaien. Zo werkt het toch?”, vraagt presentatrice Hélène Hendriks aan politiek verslaggeefster Merel Ek. „Ja, dat zou je denken, maar in een paar overheidsgebouwen waaronder de Tweede Kamer gaat dat toch niet.”

Nogal zonde, want het is een enorm gebouw, geeft de verslaggeefster aan. „Daar is het 21 graden”, verwijst ze naar een meting die De Telegraaf heeft uitgevoerd. „Ze hebben gevraagd hoe dat nou kan. Het blijkt te maken te hebben met een lastig systeem waardoor het erg moeilijk is om de temperatuur naar beneden te brengen.”

Tegen De Telegraaf zei een woordvoerder dat het „technisch te ingewikkeld is om de temperatuur te verlagen”. Maar hoe dat technische verhaal precies in elkaar steekt, weet ook Merel Ek niet.

HLF8-tafel vol ongeloof over hoge temperatuur

„Het is in april al aangekondigd en ze zeggen er alles aan te doen…”, zegt de politiek verslaggeefster, die dan wordt onderbroken door gelach aan tafel. „Acht maanden geleden!”, roept advocaat Gerald Roethof. Daar haakt Jack van Gelder op in. „Ik vind het nog snel hoor voor deze overheid”, is hij cynisch.

Hij vindt bovendien erg opvallend dat het in veel overheidsgebouwen wél is gelukt om de temperatuur naar beneden bij te stellen, maar niet in de Tweede Kamer. „Ja, dat moet gezegd worden, bij veel grote gebouwen is het wel gelukt. Maar inderdaad in de Tweede Kamer niet”, zegt Merel Ek.

‘En dan kom je ermee dat het ‘te ingewikkeld’ is’

Maar dat is toch gek, vindt ook Hélène Hendriks, die verwijst naar een oud-fragment van Hugo de Jonge. Die vertelt in dat fragment dat de overheid „het goede voorbeeld moet geven” door de kachel lager te zetten. „Oké, het is misschien flauw om dit te laten zien, want het is natuurlijk niet dat Hugo de Jonge zelf achter de thermostaatknop zit”, erkent de presentatrice.

„Nee, maar het is gewoon wrang. Je vraagt aan iedereen om de kachel lager te zetten. Dan zijn er ook veel gezinnen die de kachel überhaupt niet meer aan kunnen zetten, ook al is het -6 graden buiten. En dan kom jij ermee dat het ‘te ingewikkeld is’ om de thermostaat 2 graden lager te zetten”, zegt Ek. Daar is de rest van de tafel het roerend mee eens.

Eerder schreef Metro ook al over de hoge temperatuur in de Kamer. „Het zweet stond op mijn voorhoofd.”

Jack van Gelder haalt in HLF8 uit naar Rob Jetten en Hugo de Jonge

Jack van Gelder sluit het gesprek vol cynisme af. „Het is wel vervelend voor Hugo en Rob”, verwijzend naar ministers De Jonge en Jetten. „In principe lukt verder alles bij ze.” Niet dus, vindt Van Gelder, die dat niet uitspreekt. „Dan is zo’n verwarmingsknop natuurlijk niet leuk.”

Ook over de baard van beide mannen heeft hij nog wat te zeggen. „Ze hebben overigens ook allebei een baard. Dus ik denk dat de elektra ook niet werkt bij ze. Maar ik heb wel gehoord dat Jetten nu wel naar films van boven de 18 mag.”