Na Fright Nights heeft Walibi nu Bright Nights – zo ziet het eruit

Pretparkliefhebbers konden voorheen al hun hart ophalen in de Winter Efteling, Walibi heeft nu een beetje het zelfde concept gebruikt en start dit jaar met de eerste editie van Bright Nights. De naam is een knipoog naar de populaire Fright Nights in oktober, waar Halloween centraal staat. Normaal gesproken is het attractiepark dicht van begin november tot eind maart, maar komende winter zijn bezoekers welkom in de kerstvakantie.

Vandaag maakt Walibi de plattegrond bekend. Wie goed oplet, ziet dat er een paar attracties missen.

Kerststemming in Walibi

Ter compensatie van de gesloten attracties zorgt Walibi voor extra activiteiten en entertainment. Zo worden verschillende gedeeltes omgebouwd tot een soort kerstdorp. Compleet met Santa’s Workshop, waar geïnteresseerden kunnen lasergamen en met nepsneeuw kunnen spelen. Ook niet onbelangrijk: jonge bezoekers kunnen ook op schoot zitten bij de Kerstman en blijven slapen met hun ouders in vakantiepark Walibi Village.

Ook zijn er veel lichtshows te zien en loopt de kerstman gezellig rond. Sommige verhalen bij attracties zijn aangepast, zodat ze een kerstachtig thema hebben.

Geen clichés

Het attractiepark heeft er bewust voor gekozen om geen cliché-elementen als een schaatsbaan, een kerstmarkt of een langlaufbaan toe te voegen, vertelt directrice Mascha Taminiau in LOOOPINGS. „Nee. Wij zijn Walibi. Wij gaan lekker over de top met entertainment en licht.” Ze belooft dat er ook bij slecht weer genoeg te beleven valt. „We zorgen voor lekker veel opwarmplekjes voor onze gasten.” Er komen vuurkorven en terrasverwarmers. „We overdekken ook delen van het park met een paar knusse tenten.”