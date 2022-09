Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oversterfte in Nederland houdt aan, maar onafhankelijk onderzoek loopt stroef

De term oversterfte klinkt de afgelopen tijd regelmatig. Dat betekent dat het aantal sterfgevallen in Nederland hoger ligt dan verwacht. En ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigt vandaag wederom dat er de afgelopen tijd sprake van oversterfte is.

In mei, juni, juli en augustus lag het sterftecijfer hoger dan we gewend zijn. Het CBS wijt de oversterfte aan een groter aantal overleden verpleeghuisbewoners en 80-plussers.

Oversterfte in Nederland

De onderzoekers vergeleken de sterftecijfers over 2015 tot en met 2019 met het aantal sterfgevallen van de afgelopen maand. De cijfers van 2015 tot 2019 gaan dus nog over de periode voor de coronapandemie. In augustus overleden in totaal zo’n 15.000 mensen. Daarmee bereikte deze maand een oversterfte van 1300 mensen en was daarmee lager dan in juli.

Maar is er een specifieke reden voor die oversterfte? Volgens het CBS komt dit hogere aantal deels door de coronapandemie. Maar de onderzoekers benadrukken dat niet alles hieraan toe te schrijven is.

Onafhankelijk onderzoek naar oversterfte loopt stroef

Eerder deze week trokken wetenschappers van onderzoeksinstituut Nivel aan de bel. De Tweede Kamer, onder initiatief van Pieter Omtzigt, eist dat zij onderzoek naar oversterfte in Nederland doen. Maar dat wordt de wetenschappers niet makkelijk gemaakt. Zo krijgen zij geen gegevens van het RIVM en de GGD over coronabesmettingen en vaccinaties. Robert Verheij, hoogleraar aan de Tilburg University en onderzoeker bij onderzoeksinstituut Nivel, legt uit dat hierdoor „een deel van de puzzel niet gelegd kan worden”.



Privacyregels zouden het delen van informatie in de weg zitten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijst erop dat op de websites van de Rijksoverheid duidelijk staat dat het instituut geen gegevens deelt met derden. „De mogelijkheden om onafhankelijk onderzoek te doen worden hierdoor beperkt. Daar moeten we als maatschappij over nadenken”, aldus Verheij.

Oversterfte door coronapandemie?

En of de oversterfte te verklaren is door de pandemie? Volgens de hoogleraar is het maar de vraag of zo’n sluitende verklaring er ooit zal komen, omdat veel factoren een rol kunnen spelen in de sterftecijfers.