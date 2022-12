Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Na brand in Middelburgs azc kan deel bewoners voorlopig nog niet terug, brand mogelijk aangestoken

Zo’n 90 bewoners die op de derde en vierde verdieping woonden van het asielzoekerscentrum in Middelburg waar vandaag brand woedde, kunnen voorlopig niet terug. „Er wordt opvang gezocht voor komende nacht en de langere termijn”, meldt de veiligheidsregio.

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden die tot de brand leidden. Rond 07.50 uur begon de brand op de vierde verdieping van de opvanglocatie aan de Laurens Stommesweg, aldus de politie.

Verdenking van brandstichting

Twee bewoners van het asielzoekerscentrum waar vandaag brand woedde zijn aangehouden op verdenking van brandstichting, meldt de politie. De verdachten zijn een man van 28 jaar en een man van 22 jaar. Ze worden gehoord door de politie.

Ongeveer 140 bewoners van de onderste verdiepingen van het asielzoekerscentrum kunnen morgen pas terug, omdat het zeker een etmaal duurt om de woningen weer toegankelijk te maken. Voor deze mensen wordt opvang voor komende nacht ingericht. Nog eens 70 bewoners van de zijvleugels en aanleunwoningen kunnen vandaag terug naar hun woningen.

Brand in asielzoekerscentrum

Het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg in Middelburg werd deze ochtend ontruimd nadat er op de vierde verdieping van het gebouw brand was uitgebroken. Acht mensen raakten lichtgewond, drie van hen moesten naar het ziekenhuis. De gewonden hadden vooral rook ingeademd. Een van de slachtoffers was een brandweerman. Hij werd behandeld in het ziekenhuis voor een verwonding aan zijn hand.

De veiligheidsregio laat weten dat een hijskraan de brandweer ondersteunt bij het „verrichten van sloopwerkzaamheden aan delen van het gebouw waar mogelijk nog warmte in zit”. Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg en een locatiemanager van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) brachten vandaag een bezoek aan het asielzoekerscentrum. „Vreselijk dat de mensen dit moeten meemaken”, zo laten zij weten. „De mensen zijn natuurlijk erg geschrokken.” De asielzoekers krijgen hulp van het Rode Kruis en het COA.



Brand mogelijk aangestoken

De oorzaak van de brand is niet bekend. Politie en brandweer doen onderzoek. Volgens lokale media is de brand mogelijk aangestoken na een ruzie tussen bewoners van het asielzoekerscentrum. Vorige maand werd bekend dat de asielcrisis niet voor het einde van dit jaar opgelost kan worden.