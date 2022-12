Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slechte luchtkwaliteit in klaslokalen: ‘Kinderen scoren lager op toetsen’

Slechte luchtkwaliteit in het klaslokaal van basisscholen, door te veel CO2 in de lucht, is niet bevorderlijk voor de kinderbreinen. Integendeel, ze presteren minder goed bij hun toetsen blijkt uit onderzoek. En vooral het rekenen en lezen gaat er daardoor op achteruit. Betere ventilatie in de klas zou de leerprestaties juist bevorderen.

Door de pandemie is het belang van goede ventilatie ons de afgelopen tijd op het hart gedrukt. Maar naast dat ventilatie de verspreiding van ziektes remt, is het ook van belang voor de leerprestaties. Universiteit Maastricht nam de luchtkwaliteit in klaslokalen onder de loep. En wat bleek? Hoe hoger de CO2-hoeveelheid, hoe slechter de resultaten. Als het CO2-gehalte in een lokaal in de periode voor een toets verdubbelt, neemt het resultaat voor de toets met 20 procent af, concluderen de onderzoekers.

Onderzoek naar luchtkwaliteit klaslokalen basisscholen

Onderzoeker Nils Kok legt uit dat het niet al te best gesteld is met de luchtkwaliteit op basischolen. In een lokaal mag de concentratie CO2 maximaal 1200 deeltjes per miljoen (PPM) zijn. Maar dit aantal komt bij de dagelijkse CO2-piek tot bijna 1500 ppm. In de buitenlucht is het CO2-niveau in Nederland 415 ppm.

De universiteit onderzocht de afgelopen vijf jaar 5500 leerlingen in 270 klaslokalen, verspreid over 27 scholen. Deze vielen onder de onderwijsstichting MOVARE in Limburg. De scholen stonden bloot aan vergelijkbare temperaturen en de kwaliteit van de buitenlucht was ook gelijk. De meeste scholen hadden een mechanisch ventilatiesysteem, een aantal ventileerde ten tijde van het onderzoek door het raam open te zetten.

Betere ventilatie bevordert prestaties kinderen

De onderzoekers bekeken of de luchtkwaliteit invloed had op de schoolprestaties van de basisschoolleerlingen. Ze volgden hen in verschillende situaties, zodat andere factoren die hun prestaties mogelijk beïnvloedden, konden worden uitgesloten. Het onderzoek liep tot januari 2021 en werd vandaag gepubliceerd in het vakblad voor economen ESB. Het onderzoek wordt nog gecontroleerd door collega-wetenschappers voordat het ook in een wetenschappelijk tijdschrift kan verschijnen.

De onderwijsstichting laat weten dat de organisatie de ventilatie in bestaande schoolgebouwen naar aanleiding van het onderzoek wil verbeteren. De ventilatie-eisen voor nieuwe schoolgebouwen worden aangescherpt.