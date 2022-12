Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Glory van Dorsten vertelt over Ruinerwold-verleden: ‘Mensen waren raar’

De één overleefde de Bataclan-aanslag in Parijs, terwijl de ander opgroeit in een religieuze sekte waarin hij regelmatig met mentale en fysieke mishandeling te maken krijgt. In de podcast Over Leven praten Ferry van Zandvliet en Edino van Dorsten met bijzondere gasten over luchtige én moeilijke onderwerpen. In één van de laatste afleveringen vertelt het broertje van Edino, Glory van Dorsten, over zijn verleden in de Ruinerwold-boerderij.

Iets dat Glory zich altijd zal blijven herinneren, zijn de kleine ruimtes waar hij jarenlang zat opgesloten. „Ik herinner me kamertjes van 4 tot 5 meter. Daar zat je dan twee jaar lang in je eentje. Toen ik eruit kwam, kreeg ik het gevoel alsof ik bijna flauw zou gaan vallen”, vertelt Van Dorsten in de podcast over zijn verleden in de Ruinerwold-boerderij.

Indrukken na de Ruinerwold-boerderij

„Dat soort indrukken had ik ook van mensen van buiten de boerderij. Ze waren gewoon raar. Je zou zeggen van: je ziet ze altijd op een scherm en je ziet elkaar, dus andere mensen zouden dan wel hetzelfde zijn. Maar dat gevoel was niet zo. Het zijn allemaal dingen die je moet verwerken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat Edino en Ferry zo’n goede klik hebben, komt omdat de mannen allebei zo positief en veerkrachtig in het leven staan. „Wij hebben allebei een ervaring meegemaakt in het leven, die je helemaal onderuit haalt”, vertelt Van Zandvliet aan tafel bij Renze op Zondag. „Maar wij laten wel zien dat je een heel mooi en leuk leven kunt hebben. Dat is de connectie die we hebben. Ik had ook niet verwacht dat we daarna zulke goede vrienden zouden worden.”

‘We proberen iets van het leven te maken’

Vanaf het moment dat de twee elkaar ontmoetten, tijdens een fotoshoot voor Men’s Health, ontstond er een directe connectie. „We hadden urenlange gesprekken samen. En we dachten dat het misschien wel leuk zou zijn als we andere mensen mee konden nemen daarin”, vertelt Van Dorsten. „Ik denk dat je voornamelijk gewoon positief in het leven moet staan en dan komen de dingen er vanzelf wel. Als je heel erg focust op het negatieve, dan blijf je daar ook in hangen. Dat doen wij allebei niet: we proberen iets van het leven te maken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Kamp van Koningsbrugge liet Van Dorsten dit jaar zien over wat voor doorzettingsvermogen hij beschikt. De zware beproevingen uit het programma deden hem vaak terugdenken aan vroeger, toen hij met zijn broers en zussen regelmatig mentaal en fysiek werden mishandeld werd. „Ik wilde dat gevoel niet krijgen. Dit was de eerste keer sinds vroeger dat ik dit gevoel weer kreeg. Je wil niet weten hoelang ik zo ergens buiten heb gestaan.” Vooral de gijzeling in de laatste aflevering maakte veel indruk op hem. „We moesten vroeger alleen maar staan. En we mochten ook niet omvallen, dan kregen we tikken. We hadden dan wel geen kap ons op hoofd, maar het voelde wel hetzelfde. ”

Bekijk Renze op Zondag terug via RTL XL.