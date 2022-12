Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze gemeentes hebben de grootste kans op woningen met hennepkwekerijen

Vraag jij je weleens af welke huizen een hennepkwekerij bevatten, als je door je straat wandelt? Nou, dat zijn er nog best wel wat, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Factoren waardoor woningen in sommigen gemeenten een hoog risico lopen, zijn onder meer het aantal hennepplantages dat eerder in de buurt is aangetroffen, het besteedbaar inkomen van huishoudens en het aantal bewoners per woning in deze regio.

Soms zijn het de huizen waarbij je het niet verwacht.

Illegale hennepkwekerijen vooral in Limburg

In heel Nederland staan duizenden woningen met een verhoogd risico op een hennepplantage, maar de kans is bijna nergens zo groot als in Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Sittard, zo becijferde het overheidsplatform Zicht op Ondermijning. Met ruim 36 procent van de woningen staat Heerlen bovenaan, zo stelt het onderzoek.

Niet meteen in paniek raken als je in Heerlen woont: De koppositie betekent niet dat een derde van de woningen in deze regio nu wordt gebruikt als illegale drugsplantage. Het betekent wel dat deze huizen een bijna tien keer hoger risico lopen dan een gemiddelde woning in Nederland.

Gemeente treedt op als Politie

In Heerlen worden jaarlijks zo’n 70 illegale hennepkwekerijen ontdekt en opgerold. dat gebeurt grotendeels in woningen, aldus een gemeentelijke rapportage. Volgens burgemeester Roel Wever maakt de politie steeds minder capaciteit vrij voor deze vorm van criminaliteit. Dat schrijft RTL Nieuws vandaag.

Cijfers van de Limburgse politie bevestigen dat. Het totaal aantal opgerolde hennepkwekerijen in Limburg daalde van 600 in 2016 naar 419 in 2020. Daarom probeert de gemeente Heerlen de laatste jaren om steeds meer zelf de illegale hennepteelt in woonwijken en op bedrijventerreinen te bestrijden. De gemeente doet eigenlijk dus politiewerk.

Deze gemeentes hebben een kleine kans

Er zijn ook gemeentes waar de kans klein is. Zo zit bijvoorbeeld gemeente Bloemendaal en het Waddeneiland Terschelling op 0,7 procent, gemeente Vught 1,3 procent en gemeente Beemster 1,6 procent.