Blijven dromen: de 7 duurste huizen op Funda van dit moment

Dromen kan altijd! We zijn in Funda gedoken en hebben de zeven duurste huizen die op dit moment te koop staan voor je op een rijtje gezet. De resultaten zijn… Prijzig.

Half Nederland is aan Funda verslingerd. Elke dag even het kersverse aanbod aan nieuwe huizen checken. Ondanks, of misschien juist vanwege de oververhitte huizenmarkt is het belangrijker dan ooit om er bovenop te zitten. Mits je daadwerkelijk van plan bent om te gaan verhuizen. Funda kun je immers ook gerust entertainment noemen. Lekker in huizen van anderen rondkijken. Van een rijtjeshuis om de hoek tot een peperdure villa in Amsterdam.

De duurste huizen op Funda

Meestal sorteer je het aanbod van de website waarschijnlijk op datum. In deze markt wil je er meteen bij zijn als er een nieuw adresje te koop wordt gezet. Maar wat nou als we gewoon even dromen van die loterij die je nooit gaat winnen. Wat nou als je een praktisch onbeperkt budget hebt en ergens in Nederland wil gaan wonen?

We hebben het huidige totale aanbod van Funda erbij gepakt, en gesorteerd op verkoopprijs. Het resultaat is de onderstaande top zeven allerduurste huizen op Funda van dit moment. Let op: we hebben een paar nieuwbouwprojecten overgeslagen. We willen van echte huizen dromen, geen renders die uit een videogame lijken te komen.

7. Buurtweg 87, Wassenaar

Een ‘moderne villa met allure’, zo noemt de makelaar in kwestie dit omvangrijke paleisje. De villa stamt uit 2007 en heeft een woonoppervlak van maar liefst 660 vierkante meter. En als 3000 vierkante meter aan grond niet genoeg is, dan kun je ook nog eens uitkijken over of wandelen in de Meijendel-duinen en natuurgebied. Ook handig: je krijgt er een gasthuis bij dat groter is dan menig appartement. Met acht slaapkamers kun je elke dag van de week in een ander bed slapen.

💰 7.350.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

6. Hees 3, Eersel

Van Wassenaar rijden we naar Eersel, tien minuten van Brainport Eindhoven. Maak kennis met Villa de Mast, een modern architectonisch hoogstandje dat je pas ziet wanneer je de luxueuze oprijlaan oprijdt. Het geheel is enkel gebouwd van natuursteen, beton en vooral veel glas. Minimalistisch en strak. Met 802 vierkante meter aan woonruimte en tuintje van 68.700 vierkante meter overtreft dit optrekje in ieder geval de bovenstaande villa. Ruimte genoeg dus, al zijn er ‘slechts’ vier slaapkamers.

💰 7.500.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

5. Heinsbergenstraat 50, Bitswijk

Wij moesten Bitswijk ook even Googlen, maar blijkbaar is het een woonwijk in Uden, Noord-Brabant. Daar vind je deze gigantische villa. Met een woonoppervlakte van 1491 vierkante meter kun je wandelingen maken in je eigen paleis. Of je gaat zwemmen in je binnen- of buitenzwembad. De makelaar weet zijn waar goed te verkopen: ‘Panden als deze vindt u doorgaans alleen aan de Cote d’Azur of bijvoorbeeld in Miami.’

💰 7.500.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

4. Paauwlaan 3 5 en 7, Wassenaar

Ja, we zijn opnieuw in Wassenaar beland. Niet voor niks is het één van de duurste gemeentes van Nederland. Daar vind je tussen twee landgoederen de ‘Buiten Paauwlaan’, een landhuis dat drie huisnummers beslaat. Je krijgt er namelijk ook twee personeelswoningen bij. Het statige optrekje stamt uit 1954 en staat op een perceel van 32.161 vierkante meter. Inclusief zwembad, plantenkas en een privé-weiland. Lifegoals.

💰 7.850.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

3. Diepenbrockstraat 7, Amsterdam

Tja, Amsterdam kan natuurlijk niet ontbreken in een lijstje met duurste huizen op Funda. Locatie, locatie en nog eens locatie. In de stad wonen en toch een riante, vrijstaande villa betrekken? Dat kan, mits je even 11 miljoen op tafel kunt leggen. Daarvoor krijg je dit pand met de uitstraling van een Engels landhuis, gelegen aan het Beatrixpark. De tuin ligt zelfs aan het water! Het beste van beide werelden, dus. Ook mooi: de beschrijving op Funda noemt de Zuidas ‘letterlijk a walk through the park‘.

💰 11.000.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

2. Hertelaan 15, Wassenaar

We zijn weer terug in Wassenaar. Of daar een massale exodus van miljonairs plaats vindt of dat er altijd veel verkocht wordt weten we niet, maar het premium segment van Funda staat vol met adresjes in die gemeente. Maak kennis met Villa Klaverduyn, een ‘parel in de Randstad’. Het rijksmonument is ontworpen door een beroemde architect en bevat een golfbaan, zwembad, tennisbaan en een gigantische vijver. Als dat nog niet genoeg is, dan stap je de voordeur uit en wandel je door het natuurgebied waarin de villa staat, en de zee is natuurlijk altijd dichtbij.

💰 11.950.000 euro (klik hier voor meer foto’s)

1. Buurtweg 38, Wassenaar

Ook het duurste huis op Funda van dit moment is gelegen in Wassenaar. Dan hebben we het over Landgoed Blakenburg, een buitenplaats uit de achttiende eeuw naast landgoed Voorlinden en de duinen van Wassenaar. Een groene toplocatie, maar ook de villa zelf is imposant. Met 1128 vierkante meter woonoppervlakte is het één van de riantste optrekjes uit dit lijstje. De dronevideo op Funda zegt genoeg.

💰 16.000.000 euro (klik hier voor meer foto’s)