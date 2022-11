Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oekraïense minister zegt dat ‘gezamenlijke overwinning’ nadert

Na de herovering van de Oekraïense stad Cherson gisteren, zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Kuleba dat het Westen onderweg is naar een „gezamenlijke overwinning” op Rusland. Hij roemt de militaire hulp die het Westen Oekraïne biedt als een belangrijke voorwaarde voor de herovering van de stad Cherson.

Cherson was de eerste grote stad die na de invasie in februari in Russische handen viel. „Er waren maar weinig mensen die geloofden dat Oekraïne het zou overleven”, zei Kuleba tijdens een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Antony Blinken in de marge van de Zuidoost-Aziatische top ASEAN in Cambodja. „Alleen samen kunnen we de overhand krijgen en Rusland Oekraïne uitschoppen. We zijn op weg. Dit gaat gebeuren en onze overwinning zal onze gezamenlijke overwinning zijn – de overwinning van alle landen ter wereld die van vrede houden.”

Herovering

Rusland liet weten dat ruim 30.000 strijdkrachten en 5000 stuks militair materieel de stad en de westelijke oever van de rivier de Dnjepr vrijdagochtend hadden verlaten. Het Oekraïense parlement gaf foto’s vrij van burgers die in Cherson met Oekraïense vlaggen zwaaien. Op sociale media circuleren filmpjes van zingende en feestvierende Oekraïners op het centrale plein van Cherson.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de herovering van Cherson geclaimd. Na de terugtrekking van de Russische troepen uit de bezette stad en het omliggende gebied, hebben de Oekraïners volgens de president nu de controle overgenomen. „Ons volk. Van ons. Cherson.”

Het Witte Huis deelde vandaag felicitaties uit aan Oekraïne met de herovering van de stad. De „strategische mislukking” van Rusland in Cherson zal twijfel zaaien onder de Russische bevolking over het nut van de oorlog in Oekraïne. Dat zei de Britse minister van Defensie Ben Wallace vandaag.

Kunstwerk Banksy in Oekraïne

Inmiddels is er ook een kunstwerk van de wereldberoemde Banksy opgedoken in Oekraïne. De Britse streetart kunstenaar deelde op zijn Instagram-kanaal beelden van een werk op een vernield huis dat in de sterk verwoeste stad Borodjanka in de buurt van Kiev zou zijn gemaakt. Het kunstwerk laat op een grijze muur van een verwoest huis een meisje zien, dat op de brokstukken een handstand maakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De publicatie op zijn Instagram-kanaal geldt traditioneel als teken dat Banksy bevestigt dat een kunstwerk van hem is. Ook in het verleden is de beroemde artiest naar oorlogsgebieden afgereisd.