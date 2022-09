Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Honderdste warme dag in 2022 een feit: ‘Kwestie van tijd voordat dit normaal is’

We hebben een hete zomer met meerdere tropische dagen achter de rug, maar de warmte is zeker nog niet voorbij. Vandaag is zelfs de honderdste warme dag van het jaar. Dit kwam sinds 1901 pas twaalf keer voor.

Een dag gaat de boeken in als ‘warm’ als het 20 graden of meer is. Om 10.00 uur werd in De Bilt 20,2 graden gemeten. De kans is groot dat daar nog een aantal warme dagen bijkomt, omdat het nu pas begin september is. September telt gemiddeld twaalf warme dagen en ook in oktober zijn meestal nog twee dagen waarop het 20 graden of warmer is. Het totaal voor dit jaar kan rond de 115 warme dagen uitkomen, schrijft Weeronline. Alleen in 2003 en 2018 waren er meer warme dagen in Nederland, met respectievelijk 116 en 132 twintigers. Een jaar in het huidige klimaat (1991-2020) telt gemiddeld 93 warme dagen.

Gevolgen van toenemend aantal warme dagen

Vroeger was een jaar met honderd warme dagen heel uitzonderlijk, maar dit wordt steeds gebruikelijker. Van de twaalf jaren waarin het tot meer dan 100 warme dagen kwam, komen acht jaren uit deze eeuw. Volgens Jaco van Wezel, expert van Weeronline, zal het een kwestie van tijd zijn voordat honderd warme dagen in een jaar volkomen normaal is. Door de opwarming van het klimaat zijn dagen waarop het 20 graden of meer wordt in een groter deel van het jaar mogelijk dan vroeger.

Veel mensen denken bij mooi weer meteen aan vrolijke strand- en terrasdagen, maar NOS-weerman Gerrit Hiemstra is het lachen al een tijdje vergaan. Hij ziet vooral de negatieve kanten van extreem warm weer. Eerder schreef Metro dat Hiemstra op Twitter de noodklok luidde.

Hij wees op de negatieve gevolgen: grootschalige bosbranden, mislukkende oogsten en gletsjers die in de Alpen afbreken. Ook zijn er in Nederland al problemen ontstaan. Zo is het moeilijk om panden koel te houden, is de waterstand in rivieren laag en ligt verzilting (toename van het zoutgehalte) van de grond op de loer.

Hoe warm wordt het nog?

De komende dagen verwacht men ook een minimale temperatuur van 20 graden. Of de warme grens in De Bilt volgend weekend wordt gehaald, is nog onzeker. Geniet dus nog maar even van de nazomer, want die zou binnenkort zomaar voorbij kunnen zijn.