Vandaag rijden wederom geen treinen door NS-stakingen: ‘Volle perrons voorkomen’

Wilde je vandaag in de trein stappen? Overweeg dan een ander vervoersmiddel. Vandaag hebben reizigers in heel Nederland wederom te dealen met de stakingen van het NS-personeel. De NS was de stakingschaos voor en besloot op voorhand dat er vandaag in het hele land geen treinen rijden. Ook vandaag Stakingen NS De afgelopen tijd legde het NS-personeel meerdere malen het werk neer. Zij staakten vanwege ontevredenheid over hun cao. Eerder kwam de NS nog met een nieuw cao-voorstel waarin de vervoerder gehoor gaf aan de stakingen van de afgelopen tijd. Maar dit was nog geen reden om de geplande acties niet door te laten gaan. Vakbonden FNV, CNV en VVMC houden regionale acties in het westen en noordwesten van het land. Maar volgens de NS zijn de gebieden waarin NS-medewerkers groter dan de voorafgaande stakingen. Om tijdens deze stakingen de treinen toch te laten rijden, blijkt een onmogelijke opgave voor de NS. Geen chaos op perrons „Kort voordat een trein vertrekt weten wij pas zeker of een conducteur en machinist de trein gaan rijden. Dan staan reizigers al op het perron te wachten. We willen een voorspelbare en betrouwbare reis aanbieden. Daarmee voorkomen we volle perrons, wat zorgt voor onveilige situaties, of dat een reiziger strandt”, aldus de NS in een verklaring. Overigens blijkt luchthaven Schiphol vandaag wel bereikbaar per trein, net zoals dat bij de eerdere stakingen ook gebeurde. Volgende week dinsdag en donderdag staan er ook stakingen op het programma in grote delen van Nederland. Ook weinig bussen in oosten van het land

Ook medewerkers van het streekvervoer in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel staken vandaag. Eerder gingen hun collega’s in andere provincies hen voor. De bussen van Arriva kunnen in Friesland en Groningen vertragingen en uitval oplopen. Wel verwacht men dat de regionale trein volgens normale dienstregeling rijdt. In Overijssel wordt door Arriva niet veel hinder voor de bussen en treinen verwacht.

De regionale stakingen gaan vooraf aan een landelijke staking die vakbond FNV voor 16 september heeft gepland. De bedoeling is dat op die dag nergens streekbussen en regionale treinen rijden.