Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NS-personeel gaat weer staken, drie nieuwe dagen aangekondigd

NS-medewerkers gaan opnieuw staken. De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in de regio Noordwest en West. Dat melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen. De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in regio’s Oost, Zuid en Noord en donderdag 15 september in regio Midden.

„Alhoewel de stakingen van 24, 26, 29, 30 en 31 augustus qua actiebereidheid en effect op de dienstregeling en alle andere werkzaamheden bij NS een daverend succes zijn geweest, ligt er nog steeds geen nieuwe cao”, aldus de vakbonden in een verklaring.

Stakingen NS hebben grote gevolgen

Er zijn net als vorige week verschillende stakingsgolven, maar dat wil niet zeggen dat er geen landelijke impact heeft. Treintrajecten zijn vaak lang en beslaan meerdere regio’s. Een staking in de regio midden, waar Utrecht onder valt, leidde vorig week tot geen treinen in het hele land. Utrecht is een centraal knooppunt in het treinverkeer, waar ook alle aan- en bijsturing van NS zit.

Mocht er na deze tweede stakingsgolf nog steeds geen cao liggen, dan volgen er landelijke stakingen.

De eerste aangekondigde stakingsdag, vrijdag, valt samen met een staking van werknemers in het streekvervoer. Zij leggen vrijdag in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel het werk neer, ook voor een betere cao.

Eisen vakbonden

Volgens de vakbonden is het nu menens. Als er na deze tweede stakingsgolf geen akkoord is, volgen landelijke stakingen. „Een artikel in het Financieel Dagblad waarin jullie directie aangeeft dat zij (lees NS) aan zet is, is uiteraard volstrekt onvoldoende om de vakbonden uit een stakingstraject te laten stappen”, zeggen de bonden.

Een van de eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro, een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken en moet „de menselijke maat terug in het bedrijf”. Onder de NS-cao vallen zo’n 16.700 medewerkers.