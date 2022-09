Waarom alcoholvrij bier soms tóch dat beetje alcohol bevat

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom alcoholvrij bier soms t贸ch dat beetje alcohol bevat

De laatste jaren is de verkoop van alcoholvrij bier fors toegenomen in Nederland. Denk je lekker bezig te zijn met je alcoholvrije biertje, zie je op de achterkant van het blik dat er t贸ch een beetje alcohol in zit. Hoe zit dat precies? Onze collega’s van Manners Magazine zocht het voor je uit.

Allereerst: hoe wordt alcoholvrij bier eigenlijk gemaakt? Volgens de Nederlandse Brouwers zijn er drie manieren om alcoholvrij bier te maken:

Speciale gist : bier zonder alcohol is te maken met speciale gist. Hierbij vindt de vergisting plaats bij een lage temperatuur. Vlak voor de vergisting wordt het brouwproces afgebroken, waardoor het bier zonder alcohol ontstaat.

: bier zonder alcohol is te maken met speciale gist. Hierbij vindt de vergisting plaats bij een lage temperatuur. Vlak voor de vergisting wordt het brouwproces afgebroken, waardoor het bier zonder alcohol ontstaat. Destilleren : het bier wordt gebrouwen met alcohol, en dit wordt tijdens het brouwen door middel van verhitting weer verwijderd.

: het bier wordt gebrouwen met alcohol, en dit wordt tijdens het brouwen door middel van verhitting weer verwijderd. Filteren: na het brouwproces kan de alcohol uit het bier worden gescheiden. Deze optie is echter duur en wordt minder vaak gebruikt.

Genoeg manieren om bier alcoholvrij te maken, maar helemaal alcoholvrij blijft een lastige. Vandaar dat er in veel bieren zonder alcohol t贸ch nog een vleugje alcohol te vinden is.

Alcohol in alcoholvrij bier

Volgens de Nederlandse Warenwet mag een alcoholvrij biertje maximaal 0,1 procent alcohol bevatten. Bij alcoholarm bier ligt die grens iets hoger: maximaal 1,2 procent.

Dit kan soms verwarrend zijn. Een voorbeeld: de Playground IPA van Utrechtse brouwerij VandeStreek is zo’n populair biertje waar Non alcoholic IPA op staat. Als je dit drinkt, verwacht je dat er geen alcohol inzit. Maar kijk op de achterkant van het blikje, en er staat toch dat er 0,5 procent alcohol in zit. Of dit 0,1 procent of 0,4 procent is, blijft onduidelijk. Maar alcoholvrij? Dat is het zeker niet.

Bier uit het buitenland

Ook bij buitenlandse bieren kijk je beter even op het etiket als je voor een biertje zonder enige alcohol wil gaan. In landen als Duitsland en Belgi毛 is de grens voor alcoholvrij bier namelijk 0,5 procent. Dat betekent dat er maximaal 0,5 procent alcohol in mag zitten, terwijl het biertje nog steeds als alcoholvrij in de supermarkt staat. Wat volgens de Nederlandse wet alcoholvrij is, geldt dus niet voor onze buren.

Dus staan er termen als ‘non alcoholic’ en ‘alkoholfrei’ op het flesje? Dan ben je er nog niet zeker van dat er geen alcohol in je biertje zit. Maar staat er 0.0 op de verpakking, zoals bij Heineken? Dan bevat jouw drankje geen druppel alcohol. Volgens Wieke van der Vossen, veiligheidsexpert van het Voedingscentrum, moeten deze regels worden nageleefd door fabrikanten en importeurs. 鈥濱n Nederland ziet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hierop toe.鈥

Kun je dronken worden van ‘alcoholvrij’ bier?

De vraag is: kun je dronken worden van ‘alcoholvrij’ bier als je er genoeg van drinkt? Nee, onderzocht de website Kennisinstituut Bier. Hun conclusie luidt: het kleine beetje alcohol heeft bij normale consumptie geen effect op je bloedalcoholconcentratie, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Na het drinken van een aantal biertjes met een verwaarloosbare hoeveelheid alcohol, kun je dus nog gewoon achter het stuur stappen. Toch goed om te weten. Cheers!