Boeren krijgen titel Liegebeest: deze ‘leugenaars’ gingen hen voor

Na alle heisa van afgelopen tijd is het bijna onvermijdelijk dat de Liegebeest ‘prijs’ van dit jaar wordt uitgereikt aan een campagne genaamd ‘Boeren houden van koeien’. Zij kregen de titel ‘grootste liegebeest’ van dierenrechtenorganisatie Wakker Dier.

In de campagne van de boerenorganisatie wordt de indruk gewekt dat koeien zo’n goed leven hebben, terwijl dat volgens Wakker Dier helemaal niet zo rooskleurig is.

Keuze Liegebeest aan de consument

Jaarlijks wordt die ‘prijs’ toegekend aan het meest misleidende product, uiting of reclame als het gaat om dierenwelzijn. Consumenten kunnen vervolgens op de genomineerden stemmen. Afgelopen jaren hebben verschillende bedrijven, zoals Albert Heijn en KFC, de prijs gekregen. Dit zijn de vijf opvallendste gevallen:

Rabobank (2018)

De helft van alle stemmen dat jaar ging naar de Rabobank. In hun tv-campagne met de slogan ‘Growing a better world together’ deed Rabobank alsof ze de voedingssector wilde verduurzamen. In werkelijkheid investeerde ze tussen 2012 en 2017 voor 6,8 miljard euro in plofkippen, megastallen en fastfoodketens. Ook financierde de bank de Oekraïense plofkippengigant MHP, die jaarlijks 332 miljoen plofkippen ‘produceerde’. Dit waren destijds evenveel kippen als in heel Nederland.

KFC (2015)

De fastfoodketen kreeg de prijs omdat zij op haar websitepagina ‘Don’t worry, Eat Happy’ kakelt dat je je ‘geen zorgen hoeft te maken’, omdat zij zorgen voor ‘goede kwaliteit kip’. Maar KFC gebruikt gewoon plofkip. Dat klopt dus niet helemaal.

De term ‘Scharrelei’ (2010)

Een van de eerste gevallen die de titel Liegebeest kreeg was de term ‘scharrelei’. Volgens Wakker Dier is ‘schuurei’ een betere optie omdat scharrelkippen eigenlijk nooit buiten kunnen scharrelen. De term scharrelei is volgens Wakker Dier ten onrechte door de overheid verplicht gesteld voor kippen die in een schuur leven met negen dieren per vierkante meter.

Keurslager (2021)

De naam ‘keurslager’ wekt de suggestie dat je vlees goed gekeurd is. Niks is minder waar. De Vereniging van Keurslagers doet op zijn website diverse claims op het gebied van dierenwelzijn, zoals ‘leveranciers hebben oog voor dierenwelzijn’ en ‘hoge kwaliteitseisen’. Maar de vereniging stelt helemaal geen dierenwelzijnseisen aan het assortiment van de leden, bracht Wakker Dier ter sprake.

Ger Koopmans, destijds Tweede Kamerlid voor het CDA (2011)

Ja, ook een persoon kan de prijs bemachtigen. Deze politicus verdiende de titel met uitspraken als ‘Het CDA is beter voor de dieren dan de Partij voor de Dieren’ en ‘foie gras is verantwoord geproduceerd’. Volgens Wakker Dier claimde het CDA wel dat het zorgvuldig met dieren wil omgaan, maar stemde de partij in driekwart van de gevallen tegen wetgeving die het dierenwelzijn moet verbeteren.

Volgens Wakker Dier heeft deze prijsuitreiking wel zeker zin: drie andere genomineerden van dit jaar (Van Dobben, PLUS en Jumbo) pasten hun campagnes aan nadat Wakker Dier hen geselecteerde. Daarom noemt de organisatie de verkiezing ‘effectief’.