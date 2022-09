Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Binnenkort misschien geen frikandel meer bij de snackbar: tekort dreigt

Het zit tegenwoordig niet mee: alles, van je energierekening tot je biertje, is duurder geworden en nu wordt het misschien ook nog lastig om een frikandel bij de plaatselijke snackbar te scoren. Fabrikanten waarschuwen dat er een frikandellentekort dreigt.

Frituurwereld schrijft op de website dat zowel de redactie als vakvereniging ProFri signalen binnenkrijgt over problemen rond de levering van frikandellen. Vooral Van Lieshout-frikandellen zouden schaars zijn. Er sijpelen verontrustende berichten van snackbarhouders binnen bij Frituurwereld en Profi: ze mochten nog maar tien dozen frikandellen mochten meenemen bij de groothandel.

‘Frikandellen zijn het verdienmodel’

Roel Theelen (accountmanager bij horecagroothandel Bidfood) vertelt aan Frituurwereld dat hij een tekort aan frikandellen al een tijdje zag aankomen. „Maar nu wordt het echt te gek. Frikandellen zijn de halsslagader van de cafetaria. Ze zijn het verdienmodel en het wordt lastig als je deze straks misschien niet meer kunt verkopen.”

Bij de groothandel waren eind augustus de Van Lieshout-frikandellen zelfs niet meer leverbaar. De producent van deze frikandellen, Van Geloven, weet het tekort aan softwareproblemen, te weinig arbeidskrachten en het grondstoffentekort. „Ze zijn er niet transparant over en communiceren niets naar de markt”, klaagt Theelen. „We horen ook niet wanneer het probleem opgelost zal zijn. De vraag naar frikandellen is hetzelfde gebleven, de gevraagde volumes zijn bekend, dus hoe kan het dat je je productie daarop niet kunt afstemmen?”

Volgens Theelen moeten de groothandels de klappen voor de fabrikanten opvangen. „Ze kijken ons erop aan en wij moeten het dan maar zien op te lossen.” Bidfood heeft uiteindelijk wél een oplossing gevonden: ze hebben een andere snackproducent verzocht om meer frikandellen te leveren. „Cafetariahouders betreuren de merkwisseling, maar omdat ze geen keus hebben, accepteren ze de aanpassing.”

Op de vraag waarom Van Geloven de productie niet op kan schroeven, antwoordt hij: „Ik ben bang dat we toch te maken hebben met het feit dat er een grote snackproducent is die bijna alle grote merken produceert. Dat maakt cafetaria’s kwetsbaar. Een aanzienlijk deel wat in de vitrine ligt is afkomstig van één partij.”

Van Geloven erkent leveringsproblemen, maar weet niet wanneer het opgelost zal zijn

In een schriftelijke reactie aan Frituurwereld erkent CEO Jan Aaltzen Linde de leveringsproblemen. De producent voert het gebrek aan arbeidskrachten als voornaamste reden aan en zegt hard te werken aan de instroom van nieuwe medewerkers. „We doen er alles aan om de leveringen weer op het oude niveau te krijgen.”

Door de naweeën van de coronapandemie verloopt het al langer niet helemaal lekker met de levering van snacks. Theelen vertelt dat er eerder leveringsproblemen waren met de bamischijf Oriëntal.