Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Komende week veel vallende sterren te zien door voorbijrazende meteorenzwerm

Wie komende week ‘s nachts naar boven kijkt, ziet mogelijk zomaar één of zelfs meerdere vallende sterren. De Perseïdenzwerm, een van de meest spectaculaire meteorenzwermen, komt volgende week voorbij.

Toch lijkt het erop dat het dit jaar minder spectaculair zal worden. Waar er vorig jaar extra veel vallende sterren te zien waren, zal dat dit jaar minder zijn. De meeste vallende sterren worden namelijk aankomende zaterdag om 08.00 uur verwacht. Er kunnen dan zo’n 80 meteoren per uur voorbijkomen razen. Helaas voor ons is het dan al licht.

Vallende sterren rond 04.45 uur goed te zien

Het beste moment om de Perseïden te spotten is volgens Weerplaza.nl iets eerder, rond 04.45 uur in de ochtend. Dan razen mogelijk tussen de 15 en 20 vallende sterren voorbij.

Maar ook de omstandigheden om eerder op de ochtend vallende sterren te spotten zijn niet ideaal. Door het bijlicht van de volle maan, die dan net geweest is, zijn de meteoren moeilijk te zien.

Toch zou het best eens kunnen dat je er een paar voorbij ziet komen. Ook voor en na het piekmoment van zaterdagochtend zullen er nog veel vallende sterren te zien zijn. Hoewel het er minder zijn, is de kans groot dat ze goed te zien zijn omdat de kans op bewolking erg klein is.

Ruimtesteen komt de dampkring binnen

De Perseïden is een van de actievere zwermen die we vanaf de aarde kunnen zien. De stukjes ruimtesteen, die afkomstig zijn van komeet Swift-Turtle, komen met zo’n 214.000 kilometer per uur de dampkring binnen. Wanneer ze door de dampkring dringen, verbranden de stukjes waardoor er een lichtspoor in de lucht te zien is.

Om de meteoren goed te kunnen zien is het aan te raden om een zo donker mogelijk plekje op te zoeken, waar je weinig last hebt van kunstlicht. Ook is het verstandig om je ogen vast te laten wennen aan het donker. Ga daarom zo’n 15 tot 20 minuten van te voren al naar buiten.