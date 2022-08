Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij dit laadstation van Tesla kun je een duik nemen terwijl je wacht

Het is warm in Nederland, maar ook bij onze oosterburen lopen de temperaturen flink op. Reden voor Tesla om bij een Duitse Supercharger een zwembad te plaatsen.

Het oplaadpunt voor elektrische auto’s van het merk bevindt zich bij de snelweg in Hilden, een stad in de buurt van Düsseldorf. Niet alleen gebruikers van de Superchargers krijgen de kans een duik te nemen in het zwembad. Op dezelfde locatie staan laadpalen van het Nederlandse Fastned.

Tesla wil Superchargers upgraden

Tesla is al langer bezig met het upgraden van de plekken waar jij je elektrische auto aan een Supercharger kan opladen. Zo is de laadsnelheid van nieuwe Superchargers beter, kunnen alle elektrische auto’s opladen aan een Tesla-paal, plaatst het bedrijf lounges met koffie en eten en kun je dus nu bij een station gebruik maken van een zwembad.

Het zwembad lijkt een halve zeecontainer die zwart is geverfd met daarop groot het logo van Tesla. Het zwembad is gemaakt voor vier personen die tijdens het laden even een frisse duik willen nemen.

Het filtersysteem van het zwembad wordt van energie voorzien door zonnepanelen. Niet Tesla, maar concullega Fastned zorgt voor de energievoorziening.

Te weinig tijd om een duik te nemen

Of zo’n zwembad in de praktijk ook echt gebruikt wordt, is nog maar de vraag. De Superchargers op de locatie in Hilden laden tot een snelheid van 300 kW. Hierdoor sta je erg kort aan de laadpaal. Hoe dan ook is het in dit weer altijd lekker om onderweg even een duik te nemen.

Heb je geen Tesla? Ook dan mag je gebruik maken van deze laadpalen. Al kan je ook kiezen voor de palen van Fastned. De Fastned-palen laden ook met maximaal 300 kW.

Openingstijden zwembad

Het zwembad is tevens toegankelijk voor iedere EV-rijder. Van 4 tot 28 augustus kun je van donderdag tot zondag (14.00 – 19.00 uur) een duik nemen.