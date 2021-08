Veel vallende sterren op komst (en dit is wat je moet doen om ze te spotten)

De komende week kunnen we weer genieten van de jaarlijkse sterrenregen en dit jaar zijn er extra veel vallende sterren te zien. Tijdens het hoogte punt, in de nacht van donderdag op vrijdag, vallen er maar liefst 69 sterren per uur.

Elk jaar passeert in augustus de meteorenzwerm Perseïden de aarde. Maar dit jaar zijn er naar verwachting extra veel vallende sterren te zien. Op 9 augustus is het namelijk Nieuwe Maan, waardoor de nachten erna redelijk donker zijn. Ook zwakke meteoren zijn dit jaar dus goed te zien.

Sterrenregen één van de mooiste van het jaar

De sterrenregen van komende week is volgens Weeronline één van de mooiste van het jaar. Dat komt niet alleen door het grote aantal meteoren, maar ook omdat de timing perfect is. „Komende week komt er namelijk droog en warm zomerweer aan. De nachten zijn vrij zacht en het blijft redelijk droog met opklaringen”, meldt de weersite.



Tip: Ideaal ‘slaapmutsje’

👉 Zoek een donker plekje buiten, laat je ogen even wennen en verwonder je aan de ontelbare sterren.

👉 Misschien zie je al enkele vallende sterren onder de W van Wega in sterrenbeeld Lier. #perseidenregen (hoogtepunt 13-8) pic.twitter.com/tCRM0LRZfV — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) August 2, 2021

Vallende sterren spotten is heel makkelijk

Wie tijdens de sterrenregen op de ‘eerste rij’ wil zitten, hoeft niet veel te ondernemen. „Gelukkig is het spotten van vallende sterren heel makkelijk”, schrijft Weeronline. „Ze zijn gewoon met het blote oog te zien en als je een enigszins donker plekje opzoekt, dan vergroot je de kans dat je er veel ziet.” Gewoon vanuit de achtertuin kan dus prima, maar het is beter om een plekje buiten het dorp of de stad te zoeken, waar er minder kunstlicht is en er geen bomen of gebouwen in de weg staan. Om de vallende sterren te spotten moet je richting het noordoosten kijken, het liefst tussen 03.00 uur en 4.30 uur ’s nachts.

Overigens zijn de meteoren niet alleen in de nacht van donderdag op vrijdag te zien. Ook in de nachten ervoor en erna kun je er nog genoeg spotten. Zo zijn er woensdag- en zondagnacht elk uur zo’n 35 vallende sterren te zien.