Morgen in hele land vrijwel geen NS-treinen door staking

Door de staking van NS-personeel rijden er morgen in het hele land vrijwel geen NS-treinen. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol Airport zullen morgen treinen rijden. Dat maakt de NS vandaag bekend.

Al drie dagen staakt het NS-personeel. Het personeel voert de acties vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

In verschillende delen van het land reden hierdoor de afgelopen dagen geen treinen. Maar de impact van de acties van morgen zijn zo groot, dat er de hele dag geen NS-treinen kunnen rijden in Nederland.

Bijna geen treinen in heel Nederland door staking

Op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden morgen als enige wel treinen. Ook de Eurostar en de Thalys blijven rijden. Alle overige internationale treinen vallen uit. De regionale treinvervoerders blijven wel rijden, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda. „We adviseren reizigers hun reis uit te stellen of zelf vervangend vervoer te regelen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zoveel last hebben van de impact van de acties”, laat de NS weten.

De acties van morgen zijn gericht op Midden-Nederland. Veel treinen rijden van, naar of door dit gebied. Ook Utrecht valt onder Midden-Nederland; een knooppunt voor treinreizen in heel het land. „Als NS-personeel in Utrecht het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland. Eerdere stakingsdagen hebben we ons tot het uiterste ingespannen om een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden. Voor de aangekondigde staking van dinsdag zijn alle scenario’s op tafel geweest, maar we zien geen mogelijkheid om op een verantwoorde manier een dienstregeling te rijden”, aldus de NS.

Bert Groenewegen, waarnemend president-directeur van NS, weet dat de acties een grote impact hebben op de reizigers: „Morgen wordt de treindienst in het hart geraakt en moeten we een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers. Dat vinden we uiterst vervelend. We begrijpen de zorgen en het signaal van onze collega’s. Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.”