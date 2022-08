Huis kopen? Het wordt moeilijker om een hypotheek te krijgen

Toezichthouder AFM schreef een kritische brief aan banken en geldverstrekkers. Want de touwtjes voor een hypotheek moeten strakker. Volgens de toezichthouder is dit van belang om overkreditering te voorkomen. Want door de krapte op de woningmarkt kan het zo zijn dat kopers de grenzen van de leennormen opzoeken.

De Telegraaf schrijft er vandaag over. Want volgens de krant wordt een hypotheekaanvraag straks een stuk lastiger. Hoe dat zit? Mensen die geen standaard financiering konden aanvragen, konden dat eerder vaak via maatwerk wel regelen. Maar daarin lijkt het een en ander te veranderen.

Maar dat betekent wel dat mensen in een kwetsbare positie of met ingewikkelde financiële situaties dat zullen gaan voelen. En dus uiteindelijk minder makkelijk een hypotheek krijgen.

Huis kopen moeilijker, gedwongen huurmarkt op

Wie daarin benadeeld worden? Een scheiding, zelfstandig ondernemerschap of teruggaan in inkomen door pensioen, gaat zwaarder wegen. Nederlanders die hier mee te maken hebben voldoen al snel niet aan de standaard voorwaarden. Marisa Lodewijks, de algemeen directeur van Ingage Franchise, voorziet strengere voorwaarden van banken. Zij denkt dat de financierders hypotheek-maatwerk in de ban gaan doen. „Hierdoor wordt het steeds lastiger voor sommige groepen om een hypotheek te krijgen.”

Dat betekent dat mensen die best de hypotheeklasten kunnen betalen, op papier niet in aanmerking komen voor een hypotheek. „In de huidige markt zijn de kosten voor een (vrije sector-) huurwoning vaak veel hoger dan de lasten van een hypotheek. Wil je als overheid voorkomen dat mensen sneller in financiële problemen komen, moet je ze dus vooral niet de huurmarkt op duwen”, zegt Jeroen Wilhelm van woningmarkt-platform Cribb.

Krappe woningmarkt uit balans

„Het echte probleem in de markt van afgelopen jaren waren de enorme overbiedingen. Daarmee is tijdelijk te veel ‘lucht’ ontstaan tussen de werkelijke waarde van een woning en wat ervoor betaald is. Dat kan op korte termijn bij verplichte verkoop tot problemen leiden”, aldus Wilhelm. „De oorzaak van deze situatie is het feit dat de woningmarkt volledig uit balans is. Er is te weinig aanbod en te veel vraag. Daarom moet er gezocht worden naar oplossingen die deze balans in de markt terug brengen.”

Viel het je overigens op dat er veel huizen te koop staan? Dat klopt, want het aantal huizen in de verkoop nam het afgelopen kwartaal flink toe.