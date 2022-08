Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Netflix heeft een geheim wapen, maar niemand gebruikt het

Abonnees van Netflix kunnen gebruikmaken van een gevarieerd aanbod aan games, zonder reclame of microtransactie. Het probleem? Niemand die het weet (of boeit).

Netflix heeft een aantal pittige kwartalen achter de rug. De groeicijfers lopen terug, en de concurrentie blijft oprukken. Vooral Disney+ doet het veel beter dan verwacht.

Disney troeft Netflix af

De Grote Muis heeft een bibliotheek met decennia aan grote franchises waar Netflix enkel van kan dromen. Pogingen om alsnog een franchise op te starten vielen tot nu toe vaak tegen. Veel geld tegen de muur smijten equals nou eenmaal niet automatisch een film of serie die weet te bekoren.

Ook heeft Disney een staaltje synergie om jaloers op te zijn. Walt Disney stippelde al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw een strategie uit waarin films pas het begin van het business-plaatje zijn. Populaire films krijgen weer hun eigen series, bergen aan merchandise en attracties in hun pretparken.

Netflix heeft dus een lange weg te gaan. Enkel concurreren op basis van films en series is haast een doodvonnis. Je moet anno 2022 breder gaan om je als streamingdienst te onderscheiden.

Geheim wapen: games

Het probleem? Dat heeft Netflix al lang gedaan, maar niemand die het door heeft. Of, niemand die het door wil hebben. En dat is pijnlijk wanneer je aandeelhouders je in de nek hijgen.

Het geheime wapen waar we het over hebben is games. Sinds vorig jaar kun je als Netflix-abonnee gratis een reeks aan videogames proberen. Officiele titels gebaseerd op Stranger Things, veel mobiele crap, maar ook toptitels zoals het excellente Into the Breach. Ondertussen zijn het zo’n dertig games.

Zonder reclame, zonder microtransacties. Een verademing voor mobiele gamers, zou je zeggen.

1 procent

Het probleem is: niemand lijkt het te boeien. Op de ruim 221 miljoen abonnees die Netflix heeft, spelen er slechts 1.7 miljoen dagelijks de games die de streamingdienst aanbiedt. Dat meldt onderzoeksbureau Apptopia.

Oftewel, slechts 1 procent van alle betalende abonnees maakt gebruik van een feature die Netflix moet onderscheiden van de concurrentie. Een feature die right there, in de reguliere app te vinden is.

In totaal zijn de games ‘slechts’ 23 miljoen keer gedownload. Een flink aantal, maar met de fanfare die de streamingdienst erop los kan laten en de grote ambities van het bedrijf is het niks.

Er zijn buiten Netflix om honderden mobiele games die in hun eentje al met gemak de bovenstaande spelersaantallen weten te overtreffen.

Experimenteel

Chief Operating Officer Greg Peters vertelde investeerders vorig jaar nog dat het plan is om „experimenteel” te zijn en „een heleboel dingen te proberen”, terwijl hij uitlegde dat het bedrijf zich richt op „de lange termijn prijs” van het maken van populaire games die „verbonden zijn met populaire Netflix-shows en films”.

Op de lange termijn focussen is een goede zaak, en de streamingdienst wil nog voor het eind van dit jaar zijn gamebibliotheek verdubbelen. Maar maakt het aanbod uit als slechts 1 procent van je abonnees door lijkt te hebben dat je überhaupt gratis premium games aanbiedt?

Logische keuze, matig executie

De stap richting games was destijds een logische: Netflix werkt immers al jaren samen met grote uitgevers binnen die industrie om op games gebaseerde films en series uit te brengen. Arcane, The Witcher, Cyberpunk: Edgerunners, het lijstje gaat maar door.

Eigen games gebaseerd op eigen series en films zou het plaatje rond maken, maar dan de andere kant op. Dan zal de streamingdienst echter eerst een hardnekkig probleem moeten tackelen, dat toch echt vooral met marketing te maken lijkt te hebben.

Zorg ervoor dat je abonnees überhaupt doorhebben waar ze toegang toe hebben. Bovendien kun je er niet omheen dat de indruk die je nu krijgt als je het aanbod bekijkt niet best is: je krijgt toch een beetje het crappy mobiele games gevoel.

70 miljoen dollar

De grote vraag is of Netflix zijn geheime wapen nog die kans gaat geven. Het bedrijf is al bezig met zijn kosten naar beneden brengen en de druk vanuit aandeelhouders is groot. Tegelijkertijd kocht Netflix eerder dit jaar nog voor 70 miljoen dollar de studio die de officiële Stranger Things-videogame ontwikkelde.

Maar ja, we hebben het hier wel over het bedrijf dat genadeloos grote projecten durft te cancelen. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Of het nou een vroeg einde of een grootse marketingcampagne betekent, het is duidelijk dat Netflix actie moet gaan ondernemen.

Afgelopen maand kondigde het bedrijf in ieder geval alvast een reeks nieuwe games aan: