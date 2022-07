Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Roep om bloedbank voor ongevaccineerden, want ‘vaccin komt via transfusie in lichaam’

Maak een scheiding in bloed van gevaccineerden en ongevaccineerden bij de bloedbank. Dat idee opperen sommige ongevaccineerde Nederlanders, die een petitie zijn gestart. Het idee kan op de goedkeuring rekenen van FvD-leider Thierry Baudet. „Ik zou ook never gevaxed bloed willen”, zegt hij. Maar anderen zien niks in het initiatief, waaronder bloedbank Sanquin zelf.

Dat sommigen geen bloed willen van een gevaccineerd persoon, speelt al langer. Zo dragen sommige ongevaccineerden al een tijdje een pasje bij zich waarop ze dat duidelijk kenbaar maken. Ze willen niet dat het vaccin via een bloedtransfusie in hun eigen bloed terechtkomt.

Petitie doet oproep voor bloedbank voor ongevaccineerden

Maar volgens een groepje ongevaccineerden haalt dat pasje alleen niet het gewenste resultaat. Ze zijn daarom een petitie begonnen. „Covid-gevaccineerd bloed heeft reststoffen van het vaccin en dat willen ongevaccineerde mensen niet. Ze vinden het te risicovol, te weinig onderzocht en te onzeker op de lange termijn”, schrijven de initiatiefnemers.

Ze roepen bloedbank Sanquin en ziekenhuizen op om het bloed van ongevaccineerde en gevaccineerde Nederlanders te scheiden. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat „beide doelgroepen bij een transfusie hun eigen respectievelijke bloed ontvangen”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goed initiatief. Ik zou ook never gevaxed bloed willen. Dus er moet een ongevaccineerde bloedbank komen. Geef ongevaccineerden ook ongevaccineerd bloed – https://t.co/58RPJK54EN https://t.co/1jgUcGh2QE — Thierry Baudet (@thierrybaudet) July 13, 2022

De petitie en de tweet van Thierry Baudet maken de tongen los. Sommigen zien wel iets in het idee, anderen vinden het maar niks. „Je verhaal is gewoon onzin”, is iemand kritisch op Baudet. „Het vaccin zit niet meer in het bloed na een x aantal weken”, schrijft hij. Is dat ook zo?

Kan het vaccin via bloedtransfusie in eigen bloed komen?

Bloedbank Sanquin weerspreekt dat stoffen van de vaccinatie in het bloed van ongevaccineerden terechtkomen na een bloedtransfusie. „De coronavaccins worden in de spier toegediend, niet in de bloedbaan. De stoffen in het vaccin bewegen snel vanuit de plek van injectie naar de omliggende spiercellen en lymfeklieren. Dat maakt het zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk, dat deze vaccinstoffen in de bloedstroom belanden.”

De bloedbank ziet niks in het initiatief, ook omdat het praktisch niet mogelijk is om een scheiding te maken, stelde de bloedbank eerder al tegen RTL Nieuws.

Hele kleine kans op afgebroken stoffen vaccin in bloed

Wel is er volgens Sanquin een extreem kleine kans dat afgebroken stoffen van het vaccin of spike-eiwitten in een bloedproduct voorkomen. „In het uiterste geval dat die toch aanwezig zijn, gaat het om zodanig minuscule hoeveelheden dat – als het al een negatief effect zou hebben – de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bloedontvanger nihil zijn.”

Ook zijn er volgens de bloedbank nog geen meldingen gedaan van „een nadelig effect van bloedtransfusie bij patiënten dat veroorzaakt werd doordat het gedoneerde bloed afkomstig was van een donor die een coronavaccinatie heeft gehad”. Niet bij Sanquin, en niet bij andere Europese bloedbanken.