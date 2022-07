Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie schendt privacy van zeker negen miljoen mensen en houdt onterecht persoonsgegevens bij

Verhuizingen, huwelijken, geboortes, nationaliteit, adres of het burgerservicenummer. Mocht je ooit in contact zijn geweest met de politie voor bijvoorbeeld een aangifte of getuigenis, houdt de politie nog steeds persoonsgegevens van jou bij. Onterecht, want deze gegevens zijn in veel gevallen niet meer relevant. En daarmee schendt de politie onnodig de privacy van zeker negen miljoen mensen.

Dat blijkt uit een interne memo die in handen is van Trouw. In 2015 kaartte de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens al aan dat de politie inzage heeft in gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) van miljoenen mensen. „De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens vroeg al in 2015 of het wel noodzakelijk was om al deze mensen te volgen. Het antwoord van de politie: geen idee”, schrijft de krant.

Politie verzamelt onnodig persoonsgegevens

Maar waarom is dat nu niet de bedoeling? Het blijkt dat de politie nieuwe en actuele persoonsgegevens krijgt van personen die ooit met de politie contact hadden. Als verdachte, slachtoffer, getuige of als je ooit aangifte deed. Onder de noemer ‘afnemersindicatie’ kom je dan in een systeem en worden jouw gegevens nooit meer verwijderd. Wat inhoudt dat de landelijke handhaver beschikt over allerlei persoonlijke gegevens, zelfs als dit niet meer relevant is.

Het is niet de bedoeling dat agenten voor ieder wissewasje jarenlang mensen volgen. Volgens de kritische memo moet dat anders en moet een afnemersindicatie alleen gelden voor specifieke groepen. Hierbij kun je denken aan verdachten, motorbendes of mensen met een wapenvergunning.

Privacyschending burgers en overtreden van de wet

Maar nu, twee jaar nadat de kritische memo verscheen, volgt de politie nog steeds iedere getuige, slachtoffer of persoon die ooit in zijn leven aangifte deed. Ondanks dat het ‘nieuwe beleid’ uit de memo al in had moeten gaan.

Privacy-expert Rejo Zenger van Bits of Freedom concludeert tegenover de krant dat de politie de wet overtreedt. „De politie mag niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor haar taak.” Iets dat de politie zelf ontkent. „Zonder actuele persoonsgegevens kan de politie haar werk niet doen”, aldus Henk Geveke van de korpsleiding. De politie werkt momenteel nog aan de uitvoering van het ‘nieuwe beleid’ uit de memo, maar dit kost volgens hen nog tijd.

