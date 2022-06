Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

OM laat massa-aangifte tegen Hugo de Jonge zitten: ‘Geen haat tegen ongevaccineerden’

Het Openbaar Ministerie gaat de zogenoemde massa-aangifte tegen Hugo de Jonge niet verder onderzoeken. De Jonge werd ervan beschuldigd als demissionair coronaminister bedreigende uitspraken te hebben gedaan richting Nederlanders die geen coronaprik hebben gehaald.

Volgens het OM is er geen sprake van een strafbaar feit en laat de massa-aangifte zitten. Dat werd vandaag bekendgemaakt.

De Jonge deed zijn gewraakte uitspraken vorig jaar november in de Eerste Kamer. Daar zei hij „vrij goed, vrij precies per postcode, te weten” waar de groep mensen zit die tegen vaccineren is. Hij zou zich volgens de aangevers daarmee schuldig hebben gemaakt aan haatzaaien, bedreiging en groepsbelediging.



OM mist bewijs tegen Hugo de Jonge

Het OM ziet daar geen bewijs voor. De instantie concludeert dat De Jonge destijds enkel aangaf „in gesprek te willen met weigeraars om hen op vrijwillige basis alsnog voor vaccinatie te laten kiezen. Er is dan ook geen sprake van aanzetten tot haat, geweld en discriminatie tegen ongevaccineerden.”

Er is volgens het OM ook geen sprake van bedreiging, omdat er daarvoor sprake moet zijn van „een redelijke vrees voor een misdrijf”. Dat zou in dit geval nergens uit blijken. „Dat er mensen zijn die zeggen zich bedreigd te voelen, is geen juridische maatstaf. Van dwang is evenmin sprake.”

69.000 keer aangifte, met verzonnen namen

Volgens de initiatiefnemers sloten meer dan 69.000 mensen zich bij de aangifte aan, maar het OM stelt dat onvoldoende is aangetoond dat hun gegevens kloppen. Uit een steekproef zou blijken dat er „duidelijk verzonnen namen” tussen de aanmeldingen zaten. Daarom ziet het OM de aangifte als „één aangifte met een groot aantal steunbetuigingen”. Belangstellenden konden zich via een website aanmelden.



De initiatiefnemers voor een massa-aangifte deden dat op 10 januari. „Dit valt toevallig samen met de installatie van het nieuwe kabinet, waarbij de beroemde bordesfoto wordt gemaakt op het bordes van het Paleis Noordeinde”, aldus de initiatiefnemers toen.

Kort voor de kerstdagen seponeerde het Openbaar Ministerie een aangifte van Tweede Kamerlid Wybren van Haga tegen De Jonge over het coronatoegangsbewijs. Volgens het OM zijn geen strafbare feiten gepleegd en bovendien is het van mening dat „een bewindspersoon over zijn gevoerde beleid verantwoording aan het parlement moet afleggen”.

