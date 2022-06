Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zenuwen op je eerste werkdag? 7 tips om hiermee om te gaan

Voel je al paniek bij het idee van je eerste werkdag? Geen zorgen! Er zijn genoeg dingen die je kunt doen om je zo goed mogelijk voor te bereiden en zo min mogelijk zenuwen op je eerste werkdag te ervaren.

Nerveus zijn voor je eerste werkdag is logisch. Een nieuwe omgeving met mensen die je nog niet eerder, of misschien slechts één keertje, hebt ontmoet, is best spannend.

7 tips tegen zenuwen op je eerste werkdag

1. Bereid je voor op je werk

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zet de avond van tevoren alles klaar wat je nodig hebt, lees je goed in over het bedrijf en de werkzaamheden en leg desnoods alvast je kleren klaar. Net alsof je voor de eerste keer naar de middelbare school gaat.

2. Zorg dat je je comfortabel voelt

Comfortabel zijn is belangrijk. Dat ene strakke jurkje is leuk, maar niet fijn om in te bewegen. Trek iets moois aan, maar vooral iets waar je je lekker in voelt. Wij raden het sowieso aan om een vest of jasje aan te trekken. Deze kun je aan of uit doen, afhankelijk van de temperatuur op jouw werk.

3. Probeer goed te slapen

Ga de avond voor je eerste werkdag op tijd in bed liggen. Slapen lukt misschien niet meteen, maar lees dan even een boek en probeer tot rust te komen. Een goede nachtrust doet wonderen voor je zenuwen.

4. Wees op tijd

Zorg dat je lekker op tijd op werk bent. Je kunt beter te vroeg zijn dan te laat. Laat zijn op je eerste werkdag staat gewoon niet zo netjes en van haasten krijg je alleen maar meer zenuwen. Zet je wekker vroeg en neem desnoods een trein eerder zodat je zeker weet dat je geen last krijgt van uitvallende treinen.

5. Stel je open voor anderen

Probeer je open te stellen voor je nieuwe collega’s. Stap het kantoor binnen met een glimlach en stel je voor aan mensen die vragend jouw kant op kijken omdat ze je nog nooit hebben gezien. Stel zelf ook vragen om zo interesse te tonen.

6. Een frisse blik op alles

Een nieuwe baan is een nieuw avontuur. Laat dus de dingen van je vorige baan los, ook als je hetzelfde soort werk blijft doen. Ieder bedrijf is namelijk anders en er vallen altijd nieuwe dingen te leren. Sta open voor deze nieuwe ervaringen.

7. Niet bang om vragen te stellen

Stel vragen! Ga niet zitten wachten totdat iemand je dingen uit komt leggen. Als je iets niet snapt of niet weet waar je moet zijn, stap naar je collega of leidinggevende toe en vraag het hen. Dit scheelt tijd en je assertiviteit wordt alleen maar beloond.